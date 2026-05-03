Kado HJKS! Tiket Wisata di Surabaya Cuma Rp 733, Jangan Sampai Kehabisan

JawaPos.com - Menjelang perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 yang jatuh setiap 31 Mei, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan kado spesial untuk masyarakat: tiket tempat wisata cuma Rp 733.

Kabar gembira ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudporapar Surabaya, Herry Purwadi. Ia mengatakan program wisata murah ini berlaku selama akhir pekan dan hari libur nasional sepanjang Mei 2026.

“Momentum HJKS ke-733 kami manfaatkan untuk memperluas akses wisata bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan UMKM,” ujarnya di Surabaya, Minggu (3/5).

Program ini menyasar sejumlah destinasi unggulan di Kota Pahlawan, mulai dari THP (Taman Hiburan Pantai) Kenjeran, Museum 10 November, Wisata Perahu Kalimas, hingga Kebun Raya Mangrove.

Pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui laman resmi tiketwisata.surabaya.go.id, namun untuk lokasi tertentu, pembelian langsung (on the spot) tetap tersedia dengan kuota terbatas.

Promo tiket Rp 733 ini memiliki kuota harian, seperti di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar yang hanya menyediakan 25 tiket per hari libur, sehingga masyarakat disarankan memesan lebih awal.

“Tak hanya tiket murah, Pemkot Surabaya juga menawarkan pogram Surabaya Sightseeing and City Tour (SSCT) Traktiran setiap hari Jumat. Ini menjadi daya tambah bagi wisatawan karena melewati rute ikonik kota," imbuh Herry.

Ia menyebut program ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara di bulan Mei, sehingga memberikan efek berganda pada roda ekonomi lokal, dari pelaku kuliner hingga jasa transportasi.