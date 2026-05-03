Kado HJKS! Tiket Wisata di Surabaya Cuma Rp 733, Jangan Sampai Kehabisan

Pemerintah Kota Surabaya memberikan kado spesial HJKS berupa tarif tiket wisata cuma Rp 733. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Menjelang perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 yang jatuh setiap 31 Mei, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan kado spesial untuk masyarakat: tiket tempat wisata cuma Rp 733.
Kabar gembira ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudporapar Surabaya, Herry Purwadi. Ia mengatakan program wisata murah ini berlaku selama akhir pekan dan hari libur nasional sepanjang Mei 2026.
“Momentum HJKS ke-733 kami manfaatkan untuk memperluas akses wisata bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan UMKM,” ujarnya di Surabaya, Minggu (3/5).
Program ini menyasar sejumlah destinasi unggulan di Kota Pahlawan, mulai dari THP (Taman Hiburan Pantai) Kenjeran, Museum 10 November, Wisata Perahu Kalimas, hingga Kebun Raya Mangrove.
Baca Juga:Tak Perlu Bingung, Ini 15 Kuliner Oleh-oleh Khas dari Surabaya yang Cocok Untuk Dibawa Pulang
Pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui laman resmi tiketwisata.surabaya.go.id, namun untuk lokasi tertentu, pembelian langsung (on the spot) tetap tersedia dengan kuota terbatas.
Promo tiket Rp 733 ini memiliki kuota harian, seperti di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar yang hanya menyediakan 25 tiket per hari libur, sehingga masyarakat disarankan memesan lebih awal.
“Tak hanya tiket murah, Pemkot Surabaya juga menawarkan pogram Surabaya Sightseeing and City Tour (SSCT) Traktiran setiap hari Jumat. Ini menjadi daya tambah bagi wisatawan karena melewati rute ikonik kota," imbuh Herry.
Ia menyebut program ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara di bulan Mei, sehingga memberikan efek berganda pada roda ekonomi lokal, dari pelaku kuliner hingga jasa transportasi.
“Dengan harga yang sangat terjangkau, rangkaian event HJKS, dan kolaborasi perbankan, Surabaya menegaskan diri sebagai destinasi wisata kota yang inklusif dan ramah di kantong,” pungkasnya.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!