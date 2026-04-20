Viral Ibu Muda yang Maki Pemotor dan Toyor Anak di Mojokerto, Kini Ditangkap Polisi

Video viral ibu muda di Mojokerto maki-maki hingga menoyor anak pemotor lain di Jalan Empunala, Mojokerto. (Istimewa)
JawaPos.com - Setelah aksi cekcoknya di tengah jalan viral di media sosial, Seorang perempuan asal Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, IM, 28 tahun, harus berurusan dengan hukum.
Ia dilaporkan Lutviana Indriana, 33 tahun, atas insiden tidak mengenakan yang dialaminya di Jalan Empunala, Mojokerto pasa Selasa (14/4). Saat itu, ia sedang dalam perjalanan pulang kerja dan menjemput anaknya.
Lutviana bersama anaknya mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max. Mereka melintas dari Simpang Empat Sekar Sari menuju Jalan Empunala melalui Jalan Gajah Mada dari arah selatan.
Saat berada di lajur kiri, Lutviana langsung berbelok ke kanan dengan menyalakan lampu sein. Pada waktu bersamaan, mobil Daihatsu Ayla hitam yang dikemudikan IM melaju beriringan di sampingnya.
Menurut korban, mobil bernomor polisi S 1223 VH tersebut tiba-tiba memotong jalur. IM kemudian menghentikan kendaraannya mendadak tepat di depan sepeda motor yang dikendarai Lutviana.
Setelah menghentikan mobilnya, IM turun dengan raut wajah kesal dan menyiram korban dengan air. Ia juga memarahi Lutviana karena menuduh pengendara motor tersebut telah memotong jalur mobilnya.
Cekcok di antara keduanya pun tidak terhindarkan. Dari video yang beredar, IM tampak beberapa kali membentak korban di depan anaknya, meski Lutviana telah beberapa kali meminta maaf untuk meredakan situasi.
Keributan yang berlangsung sekitar 30 menit itu sontak mengundang perhatian warga sekitar. Beberapa juru parkir dan pengemudi ojek online yang berada di lokasi sempat turun tangan untuk melerai pertikaian.
"Saya dicolok, helm saya dipukul dua kali. Kepala anak saya juga ditoyor. Kunci motor saya juga diambil, padahal saya sudah berulang kali minta maaf," ucap Lutviana, dikutip dari Jawa Pos Radar Mojokerto, Senin (20/4).
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik