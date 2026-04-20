Viral Ibu Muda yang Maki Pemotor dan Toyor Anak di Mojokerto, Kini Ditangkap Polisi

JawaPos.com - Setelah aksi cekcoknya di tengah jalan viral di media sosial, Seorang perempuan asal Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, IM, 28 tahun, harus berurusan dengan hukum.

Ia dilaporkan Lutviana Indriana, 33 tahun, atas insiden tidak mengenakan yang dialaminya di Jalan Empunala, Mojokerto pasa Selasa (14/4). Saat itu, ia sedang dalam perjalanan pulang kerja dan menjemput anaknya.

Lutviana bersama anaknya mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max. Mereka melintas dari Simpang Empat Sekar Sari menuju Jalan Empunala melalui Jalan Gajah Mada dari arah selatan.

Saat berada di lajur kiri, Lutviana langsung berbelok ke kanan dengan menyalakan lampu sein. Pada waktu bersamaan, mobil Daihatsu Ayla hitam yang dikemudikan IM melaju beriringan di sampingnya.

Menurut korban, mobil bernomor polisi S 1223 VH tersebut tiba-tiba memotong jalur. IM kemudian menghentikan kendaraannya mendadak tepat di depan sepeda motor yang dikendarai Lutviana.

Setelah menghentikan mobilnya, IM turun dengan raut wajah kesal dan menyiram korban dengan air. Ia juga memarahi Lutviana karena menuduh pengendara motor tersebut telah memotong jalur mobilnya.

Cekcok di antara keduanya pun tidak terhindarkan. Dari video yang beredar, IM tampak beberapa kali membentak korban di depan anaknya, meski Lutviana telah beberapa kali meminta maaf untuk meredakan situasi.

Keributan yang berlangsung sekitar 30 menit itu sontak mengundang perhatian warga sekitar. Beberapa juru parkir dan pengemudi ojek online yang berada di lokasi sempat turun tangan untuk melerai pertikaian.