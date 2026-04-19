Polisi Selidiki Kecelakaan yang Tewaskan 4 Orang di Probolinggo Jawa Timur

JawaPos.com-Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan dan mengakibatkan empat orang tewas di Jalan Raya Desa Malasan Wetan, Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (18/4) malam.

"Sedang diselidiki (penyebabnya). Empat orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), semua korban meninggal berada di dalam di mobil sedan Toyota," kata Kepala Unit (Kanit) Penegakan hukum Satuan Lalu Lintas (Gakkum Satlantas) Polres Probolinggo Ipda Aditya Wikrama, di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu.

Ia menjelaskan, enam kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun itu yakni Trailer Nissan dengan nomor polisi (Nopol) B-9625-UEJ, Sedan Toyota Limo Nopol AG-1644-EG, pikap Daihatsu Granmax Nopol P-8361-GL, pikap Nopol N-8387-YH, Minibus Toyota Hi-Ace Nopol P-7022-QB dan truk traktor Head Hino Nopol T-9698-TA.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan para saksi, semula kendaraan trailer Nissan Nopol B-9625-UEJ yang dikemudikan Cecep berjalan dari arah Lumajang ke Probolinggo (arah selatan ke utara), sesampainya di TKP diduga mengalami kendala pada fungsi pengereman sehingga menabrak sedan Toyota Limo Vios Nopol AG-1644-EG yang dikemudikan Sutrisno berpenumpang tiga orang.

Kemudian menabrak pikap Daihatsu Granmax Nopol P-8361-GL yang dikemudikan Muhammad Iswanto, selanjutnya menabrak pikap Nopol N-8387-YH dikemudikan Agus Heri Wibowo, kendaraan terus melaju hingga menabrak kendaraan Minibus Toyota Hi-Ace Nopol P-7022-QB yang dikemudikan Abdul Ghopar.

"Kendaraan truk trailer baru berhenti setelah menabrak truk traktor Head Hino Nopol T-9698-TA yang dikemudikan Joko Trimono dan berjalan searah di depannya," katanya.

Akibat dari kejadian tersebut, sopir mobil sedan bernama Sutrisno dan tiga orang penumpangnya luka parah hingga meninggal dunia, sedangkan pengemudi pikap Daihatsu bernama Muhammad Iswanto luka dan dirawat di RSUD Wonolangan, Kecamatan Dringu.