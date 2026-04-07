Gara-Gara Mainan Anak, Warung Nasi Bebek di Surabaya Ludes Terbakar

Petugas damkar berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda sebuah warung nasi bebek di Jalan Tanjung Sadari, Selasa (7/4). (Dokumentasi Damkar Surabaya)
JawaPos.com - Dalam waktu singkat, kobaran api menghanguskan sebuah warung nasi bebek di Jalan Tanjung Sadari No 87, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya pada Selasa sore (7/4).
Peristiwa ini disampaikan Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, M Rokhim. Ia menyebut pemicunya adalah mainan anak yang tak sengaja jatuh ke wajan berisi minyak panas.
"Jadi saat menggoreng, ada anak kecil bermain, lalu mainan (terjatuh dan) terkena minyak panas. Wajan terjatuh lalu mengenai jerigen yg berisikan bensin dibawahnya," tutur Rokhim kepada awak media, Selasa (7/4).
Akibatnya, muncul percikan api dan meluas menjadi kobaran. Rokhim mengatakan setelah menerima laporan dari warga setempat sekitar 16.19 WIB, petugas pemadam kebakaran langsung menuju ke lokasi.
"Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi langsung menuju ke tempat kejadian, tiba sekitar pukul 16.25 WIB. Kami langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman dan lokasi dinyatakan kondusif pukul 16.55 WIB," imbuhnya.
Dalam peristiwa ini, DPKP Surabaya mengerahkan 3 Unit Tempur dan 5 Unit Tim Rescue, yakni 2 Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi, 1 Unit Tempur Pos Pegirian, dan 5 Unit Tim Rescue.
Menariknya, petugas juga menggunakan robot pemadam kebakaran (Fire fighting robot) untuk membantu di area beresiko tinggi. Robot yang dilengkapi 3 kamera pantau, pendeteksi panas, dan sensor gas berbahaya ini baru saja didatangkan Pemkot Surabaya pada akhir 2025.
"Kami memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, nihil. Namun bangunan warung milik Evi Iriyanti, 57 tahun, seluas kurang lebih 5 m x 6 m, seluruhnya hangus," ucap Rokhim.
Kendati demikian, rombong yang menjadi sarana utama berjualan dan sejumlah uang berhasil diselamatkan petugas. Barang-barang penting tersebut langsung diserahkan ke pemilik. (*)
