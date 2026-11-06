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Penulis: Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 7 November 2026 | 02.27 WIB

Kickboxing Indonesia Bidik Panggung Profesional Lewat BLAZE 2026

Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 digelar pada 12–13 November di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, dikemas dengan konsep sportainment. (Istimewa) - Image

Kejurnas Kickboxing Indonesia 2026 digelar pada 12–13 November di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, dikemas dengan konsep sportainment. (Istimewa)

JawaPos.com - Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) berkolaborasi dengan KBI Pro menghadirkan konsep baru dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kickboxing Indonesia 2026.

Ajang yang berlangsung pada 12–13 November di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, itu dikemas dengan konsep sportainment.

Mengusung tema BLAZE: THE REAL CHAMPION – From National Competition to Professional Glory, Kejurnas Kickboxing 2026 tidak sekadar menjadi arena persaingan atlet.

Kejuaraan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan ekosistem liga profesional kickboxing di Indonesia.

Sebanyak 250 atlet dari 23 provinsi diperkirakan ambil bagian.

Mereka akan bersaing dalam 56 nomor pertandingan yang terbagi ke dalam kategori junior dan senior.

Kejurnas kali ini juga memiliki arti penting dalam proses seleksi atlet.

Hasil pertandingan menjadi salah satu indikator penilaian untuk menentukan skuad Indonesia menuju Asian Kickboxing Championships 2026 di Kamboja pada Desember.

Ketua Umum PP KBI Ngatino mengatakan, Kejurnas 2026 memiliki peran lebih luas daripada sekadar kompetisi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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