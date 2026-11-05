Geruduk Rumah Herri Pras, Petarung MMA Yudi Cahyadi: Tak Ada Asap Tanpa Api

JawaPos.com - Petarung MMA Yudi Cahyadi menegaskan kedatangannya ke rumah konten kreator, Herri Pras di Kabupaten Bogor bukan tanpa alasan. Yudi menyebut aksi tersebut dipicu sikap Herri Pras yang sebelumnya mencela ulama dan beberapa kali menolak undangan bertarung, termasuk dalam ajang resmi Tarung Bebas.

Yudi bahkan menyindir Herri Pras yang dinilainya hanya berani melontarkan tantangan duel melalui pernyataan di media sosial. Padahal, Herri Pras sebelumnya juga sempat mengajak bertarung dengan konsep tanpa aturan atau no rules.

"Tidak ada asap tanpa api. Kami tidak akan datang ke rumah Herri jika yang bersangkutan jantan memenuhi undangan," ujar Yudi dalam pernyataannya di Instagram dikutip Kamis (5/11).

Ia mengungkapkan pihaknya telah mengundang Herri Pras untuk mengikuti pertandingan dalam ajang resmi Tarung Bebas beberapa bulan lalu. Namun, undangan tersebut tidak dipenuhi oleh Herri Pras.