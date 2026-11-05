Elena Rybakina Akan Hadapi Coco Gauff dalam Upaya Mempertahankan Gelar WTA Finals

Elena Rybakina (Flashscore)
JawaPos.com – Juara bertahan Elena Rybakina akan menghadapi petenis Amerika Serikat Coco Gauff dalam Grup Satu pada ajang WTA Finals 2026, sementara Aryna Sabalenka dijadwalkan bertemu Mirra Andreeva di Grup Dua.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (5/11), Rybakina yang berstatus petenis nomor satu dunia akan bersaing dengan Jessica Pegula dan Linda Noskova yang menjalani debutnya dalam turnamen akhir musim tersebut.
Sementara itu Sabalenka yang menempati peringkat kedua dunia akan menghadapi Andreeva serta Elina Svitolina dan Karolina Muchova dalam persaingan menuju semifinal.
Rybakina akan memulai perjuangannya mempertahankan gelar dengan menghadapi Gauff yang telah empat kali tampil di WTA Finals.
Petenis asal Kazakhstan tersebut mengungkapkan bahwa status sebagai pemain nomor satu dunia memberikan tekanan tersendiri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performa.
Di sisi lain Sabalenka berambisi merebut kembali posisi teratas setelah kehilangan peringkat tersebut dari Rybakina pada US Open September lalu.
WTA Finals 2026 akan berlangsung di Indian Wells Tennis Garden pada 8 hingga 15 November dengan mempertemukan delapan petenis terbaik sepanjang musim.
Para peserta akan menjalani pertandingan dengan sistem round-robin dan dua pemain terbaik dari masing-masing grup berhak melaju ke semifinal.
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