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Taufiq Ardyansyah
Minggu, 25 Oktober 2026 | 06.28 WIB

PB ORADO Luncurkan ORADO GAME di Play Store

PB ORADO luncurkan ORADO GAME di Google Play Store dalam ajang IGX 2026. (Istimewa) - Image

PB ORADO luncurkan ORADO GAME di Google Play Store dalam ajang IGX 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) meluncurkan ORADO GAME di Google Play Store dalam ajang Indonesia Game Experience (IGX) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Aplikasi berbasis Android tersebut diharapkan memudahkan atlet domino berlatih sekaligus memperkenalkan olahraga domino kepada generasi muda.

Peluncuran ORADO GAME menjadi bagian dari upaya PB ORADO memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan olahraga domino.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dan atlet bisa mengasah kemampuan bermain dengan lebih mudah.

Kepala Bidang Humas PB ORADO Henry Kurnia Adhi atau Jhon LBF mengatakan, kehadiran ORADO GAME di Play Store diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal dan berlatih domino melalui platform digital.

”Domino memiliki potensi untuk berkembang sebagai olahraga yang mengedepankan strategi, konsentrasi, dan kemampuan membaca situasi,” ungkap Jhon LBF.

”Melalui ORADO GAME, kami ingin memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dan atlet ORADO untuk berlatih, sekaligus memperkenalkan olahraga domino kepada generasi muda,” sambung Jhon LBF.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi salah satu cara untuk mendukung perkembangan olahraga domino.

Selain menjadi sarana latihan tambahan bagi atlet, aplikasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami permainan yang mengandalkan strategi dan ketelitian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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