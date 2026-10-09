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Aprillia JP
Jumat, 9 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Tanggapi Format Baru MotoGP 2027, Jorge Martin hingga Marquez Siap Adaptasi

Para pebalap tanggapi format baru MotoGP 2027. (@aprilia/Instagram). - Image

Para pebalap tanggapi format baru MotoGP 2027. (@aprilia/Instagram).

JawaPos.com - Jorge Martin, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi memberikan tanggapannya terkait format baru MotoGP yang direncanakan berlaku pada 2027. Perubahan itu mencakup dua sesi kualifikasi terpisah, masing-masing untuk menentukan posisi start balapan Sprint dan Grand Prix.

Jorge Martin mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana format baru itu akan memengaruhi jalannya pekan balapan. Menurut Martin, jadwal yang lebih padat menuntut pebalap untuk beradaptasi sekaligus mengelola risiko dengan cermat.

“Saya belum tahu apa yang harus diharapkan. Semuanya akan sangat intens dan kami harus beradaptasi. Mengendalikan risiko akan menjadi hal penting karena akan ada banyak kesempatan untuk menyerang,” ujar Martin dikutip dari La Gazzetta dello Sport.

Meskipun demikian, pebalap  berusia 28 tahun itu menyambut positif rencana penghapusan sesi pemanasan atau warm up. Perubahan itu menjadi salah satu aspek format baru yang disukainya.

Sementara itu, Marc Marquez memberikan penilaian lebih hati-hati. Marquez menilai para pembalap perlu memahami tujuan perubahan itu karena tambahan sesi kualifikasi berpotensi meningkatkan beban fisik sepanjang akhir pekan.

“Yang penting adalah memahami tujuan perubahan ini. Bagi kami, semuanya akan lebih menuntut, tetapi kami akan beradaptasi,” kata Marquez.

Ketika ditanya mengenai pernyataan Pedro Acosta yang menilai format baru berpotensi memperpendek karier pembalap akibat tuntutan fisik yang lebih besar, Marquez menjawab dengan nada bercanda.

“Saya setuju dengannya, tetapi karier saya sendiri sudah mendekati akhir,” ucapnya.

Berbeda dari Martin dan Marquez, Bezzecchi justru menunjukkan respons lebih positif terhadap rencana perubahan itu.

Bezzecchi menilai pemisahan sesi kualifikasi untuk Sprint dan Grand Prix dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi para pebalap.

Editor: Hendra
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Sumber: La Gazzetta dello Sport
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