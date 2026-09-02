Tumbangkan Unggulan Ke-8, Nathan Barki Maju ke Babak Kedua Seri 4 ITF World Tennis Tour di Bali

Pertandingan tenis seri ke-4 ITF M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali. (Istimewa)
JawaPos.com - Laga perdana berhasil dilalui petenis Indonesia Nathan Barki pada seri ke-4 ITF M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.
Nathan Barki menumbangkan pemain Spanyol Pablo Perez Ramos di lapangan D, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali.
Petenis tuan rumah berusia 21 tahun ini secara mengejutkan sukses mengalahkan lawannya yang merupakan unggulan ke-8 melalui pertarungan 3 set selama 2 jam 14 menit.
Baca Juga:Komposisi Andalan Persija Jakarta Asuhan Shin Tae-yong: Sarat Intensitas dengan Ketahanan Fisik
Mengawali laga dengan sangat meyakinkan di set pertama, Nathan Barki unggul 6-2.
Namun Pablo Perez Ramos yang berperingkat 984 ATP, berhasil bangkit dari keterpurukan untuk merebut set kedua 6-2, sehingga pertarunggan rubber set pun tak terhindarkan.
Sempat tertinggal 2-4 diset ketiga, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat Nathan Barki untuk terus mengejar defisit poin.
Dia bahkan berhasil membalikkan keadaan dan mengunci lawan dengan skor akhir 6-4 sekaligus mengantarkan pemain tuan rumah ini lolos keputaran kedua.
”Pertandingan pertama memang selalu tidak mudah. Meskipun unggul di set pertama ternyata lawan mampu merespons dengan baik di set kedua,” kata Nathan.
Namun dengan persiapan latihan yang telah dia lakoni dukungan penonton, Nathan menyatakan, dirinya mampu fokus dan akhirnya berhasil menuntaskan laga perdana.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya