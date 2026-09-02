Tumbangkan Unggulan Ke-8, Nathan Barki Maju ke Babak Kedua Seri 4 ITF World Tennis Tour di Bali

JawaPos.com - Laga perdana berhasil dilalui petenis Indonesia Nathan Barki pada seri ke-4 ITF M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Nathan Barki menumbangkan pemain Spanyol Pablo Perez Ramos di lapangan D, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali.

Petenis tuan rumah berusia 21 tahun ini secara mengejutkan sukses mengalahkan lawannya yang merupakan unggulan ke-8 melalui pertarungan 3 set selama 2 jam 14 menit.

Mengawali laga dengan sangat meyakinkan di set pertama, Nathan Barki unggul 6-2.

Namun Pablo Perez Ramos yang berperingkat 984 ATP, berhasil bangkit dari keterpurukan untuk merebut set kedua 6-2, sehingga pertarunggan rubber set pun tak terhindarkan.

Sempat tertinggal 2-4 diset ketiga, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat Nathan Barki untuk terus mengejar defisit poin.

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Dia bahkan berhasil membalikkan keadaan dan mengunci lawan dengan skor akhir 6-4 sekaligus mengantarkan pemain tuan rumah ini lolos keputaran kedua.

”Pertandingan pertama memang selalu tidak mudah. Meskipun unggul di set pertama ternyata lawan mampu merespons dengan baik di set kedua,” kata Nathan.