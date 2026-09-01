Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 1 September 2026 | 19.55 WIB

Roger Federer Terima Cincin Hall of Fame di US Open

Legenda tenis Swiss Roger Federer menerima cincin International Tennis Hall of Fame di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat, Senin (31/8/2026). (ATP) - Image

Legenda tenis Swiss Roger Federer menerima cincin International Tennis Hall of Fame di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat, Senin (31/8/2026). (ATP)

JawaPos.com - Legenda tenis Swiss Roger Federer menerima cincin International Tennis Hall of Fame di Arthur Ashe Stadium, New York, Selasa WIB, hanya dua hari setelah resmi diabadikan ke dalam Hall of Fame di Newport.

Federer menerima cincin tersebut dari Kim Clijsters, Wakil Presiden International Tennis Hall of Fame sekaligus anggota Hall of Fame sejak 2017. Seremoni itu berlangsung di tengah gelaran US Open 2026.

"Betapa menyenangkannya bisa kembali ke New York," kata Federer dikutip dari ATP.

Setelah menerima cincin, Federer mengenakannya kemudian mengangkat tangan untuk memperlihatkannya kepada penonton. Ia juga mengepalkan tangan yang disambut sorakan meriah dari para penonton di Arthur Ashe Stadium.

Federer resmi masuk International Tennis Hall of Fame pada Sabtu (28/8) bersama mantan petenis Amerika Serikat sekaligus penyiar Mary Carillo. Penghargaan tersebut menambah daftar panjang pencapaian dalam kariernya.

Sepanjang karier profesionalnya, Federer meraih 103 gelar level tur, termasuk 20 gelar Grand Slam. Ia juga tercatat menghabiskan 310 pekan sebagai petenis nomor satu dunia dalam peringkat ATP.

"Saya mendapat kesempatan untuk melihat kembali semua orang luar biasa yang telah membantu saya sepanjang perjalanan, permainan yang sangat saya cintai, dan apa yang telah diberikannya kepada saya," ujar Federer.

Sebelumnya, Federer juga ambil bagian dalam pertandingan ekshibisi di US Open pada pekan lalu dengan tampil bersama sejumlah mantan petenis yang pernah menduduki peringkat satu dunia.

Ia memainkan satu set melawan Andy Roddick sebelum berpasangan dengan John McEnroe menghadapi duet Roddick dan Andre Agassi.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lampaui Rekor Yayuk Basuki, Alex Eala Kini Jadi Petenis Asia Tenggara dengan Ranking Tertinggi - Image
Sports

Lampaui Rekor Yayuk Basuki, Alex Eala Kini Jadi Petenis Asia Tenggara dengan Ranking Tertinggi

Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.41 WIB

Pecundangi Petenis Prancis, Alexander Chang Juarai UTR Pro Tennis Tour 2026 Bali - Image
Sports

Pecundangi Petenis Prancis, Alexander Chang Juarai UTR Pro Tennis Tour 2026 Bali

Senin, 24 Agustus 2026 | 01.17 WIB

Takluk dari Petenis AS, Anthony Susanto Gagal ke Final UTR PTT 2026 Bali. - Image
Sports

Takluk dari Petenis AS, Anthony Susanto Gagal ke Final UTR PTT 2026 Bali.

Senin, 24 Agustus 2026 | 00.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore