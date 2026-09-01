Fokus Asian Games, PBSI Tarik Mundur 3 Wakil dari China Masters 2026

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) menarik tiga waklinya dari turnamen China Masters 2026.

Keputusan tersebut diambil karena ketiga wakil itu masuk dalam long list Asian Games 2026, sehingga persiapan mereka perlu difokuskan untuk ajang tersebut.

Ketiga pemain yang ditarik mundur oleh PBSI adalah Alwi Farhan (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra).

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI Eng Hian menjelaskan, keputusan menarik ketiga wakil tersebut telah melalui pertimbangan matang.

Jarak waktu China Masters 2026 yang berdekatan dengan Asian Games 2026 menjadi salah satu pertimbangan utamanya.

“Mereka masuk dalam long list Asian Games, sehingga kami perlu mengatur program masing-masing agar persiapannya bisa lebih optimal, termasuk waktu untuk recovery, latihan, dan evaluasi,” kata Eng Hian dalam keterangan PBSI, Senin (31/8).

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Turnamen China Masters 2026 akan berlangsung di Shenzhen, Tiongkok pada 1 hingga 6 September Berdekatan dengan Asian Games dijadwalkan bergulir pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Nah, pemain yang ditarik mundur ini masuk dalam daftar long list skuad Indonesia di Asian Games 2026.