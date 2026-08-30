Klasemen Sementara MotoGP 2026: Marc Marquez Kini Hanya Berselisih 19 Poin dengan Jorge Martin

JawaPos.com – Marc Marquez berhasil memangkas jarak dengan Jorge Martin dalam persaingan klasemen MotoGP 2026. Rider Ducati Lenovo tersebut keluar sebagai pemenang MotoGP Aragon 2026 yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, Minggu (30/8) malam WIB.

Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat setelah menyelesaikan 23 lap dengan catatan waktu 41 menit 10,969 detik. Kemenangan tersebut membuat pembalap berjuluk Baby Alien itu mendapatkan tambahan poin penuh dan kini mengoleksi 237 poin.

Hasil tersebut membuat posisi Marc Marquez semakin dekat dengan Jorge Martin yang masih berada di puncak klasemen MotoGP 2026. Pembalap Aprilia itu finis di posisi kelima MotoGP Aragon 2026 sehingga mengumpulkan 256 poin.

Dengan demikian, Marc Marquez kini hanya terpaut 19 poin dari Jorge Martin. Sebelum MotoGP Aragon 2026 digelar, jarak keduanya masih mencapai 33 poin.

Persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2026 pun semakin menarik. Marc Marquez memiliki momentum positif setelah berhasil meraih kemenangan di Aragon dan memangkas ketertinggalannya dari pemuncak klasemen.

Sementara itu, Marco Bezzecchi masih menempati posisi ketiga klasemen MotoGP 2026. Rider Aprilia tersebut mengoleksi 232 poin dan hanya terpaut lima angka dari Marc Marquez.

Fabio Di Giannantonio berada di posisi keempat dengan raihan 208 poin. Ai Ogura melengkapi lima besar klasemen dengan koleksi 203 poin.

Pedro Acosta menempati posisi keenam dengan 189 poin, disusul Raul Fernandez yang mengoleksi 186 poin. Francesco Bagnaia berada di urutan kedelapan dengan 143 poin.

Alex Marquez menempati posisi kesembilan dengan 128 poin. Sementara itu, Fermin Aldeguer melengkapi 10 besar klasemen MotoGP 2026 dengan koleksi 90 poin.