Harapkan Padel jadi Olahraga Rakyat, Andre Rosiade Dorong Regenerasi Atlet

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade saat membuka kejuaraan Rosiade Padel Tournament Youth Series 2026 di Kawasan Alam Sutra, Tangerang, Sabtu (29/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan olahraga padel di Indonesia. Kali ini, Andre menggelar Rosiade Padel Tournament Youth Series di Alam Sutera, Tangerang, Banten.
Turnamen tersebut menjadi bagian dari program Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) yang ditujukan untuk memperluas pembinaan serta meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga padel.
Andre mengatakan penyelenggaraan Rosiade Padel Tournament Youth Series dilakukan atas arahan Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita. Para peserta juga berkesempatan memperoleh poin dalam sistem kompetisi PBPI.
“Ya, ini hari ini kita mengadakan Rosiade Padel Tournament Youth Series ini. Dalam rangka ini melaksanakan perintahnya Pak Ketum PBPI,” kata Andre, Minggu (30/8).
“Bahwa kami diminta untuk melaksanakan youth series ini. Ini bagian dari programnya PBPI. Di mana seluruh peserta nanti akan mendapatkan poin dari PBPI,” sambungnya.
Menurut Andre, keterlibatan Rosiade Padel Club dalam turnamen tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap PBPI sekaligus upaya ikut membangun ekosistem olahraga padel di Tanah Air.
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“Dan ini komitmen kami, Rosiade Padel Club. Untuk mengembangkan padel ini, membantu PBPI,” ujarnya.
Andre berharap, padel tidak hanya berkembang sebagai olahraga yang digemari kalangan tertentu, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ia melihat olahraga tersebut memiliki potensi menjadi aktivitas bersama keluarga.
“Olahraga padel ini bisa menjadi olahraga rakyat. Di mana, seluruh lapisan masyarakat bisa ikut serta. Karena memang padel ini saya merasakan sendiri,” ucapnya.
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Jawa Pos
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