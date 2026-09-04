Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 4 September 2026 | 20.30 WIB

Nathan Barki Maju ke Perempat Final, Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Lolos ke Semifinal

Petenis tuan rumah Nathan Barki melaju ke babak selanjutnya pada seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa) - Image

Petenis tuan rumah Nathan Barki melaju ke babak selanjutnya pada seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Nathan Barki serta pasangan Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp menjadi harapan tuan rumah, untuk melihat jauh berkiprah pada seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Torehan luar biasa berhasil ditunjukkan ketiga wakil tuan rumah yang turun di nomor tunggal serta ganda putra. Mereka sukses menunjukkan performa terbaiknya untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan kemenangan meyakinkan.

Keberhasilan pertama diawali Nathan Barki dinomor tunggal putra. Petenis berusia 21 tahun tersebut tampil sebagai pemenang pada laga kedua saat melawan Anthony Susanto yang harus mundur dari pertandingan akibat cidera.

Bertanding di lapangan D, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, pertarungan antara kedua wakil tuan rumah ini sebenarnya berlangsung seimbang.

Kejar mengejar poin terus terjadi hingga skor sama kuat 5-5 di set pertama.

Memasuki game ke 11, setelah melalui 3 kali deuce, Nathan akhirnya dapat mematahkan servis dari Anthony Susanto, untuk menutup set pertama dengan kemenangan 7-5 dalam tempo 48 menit.

Jelang memasuki set kedua dimulai, Anthony Susanto yang sempat meminta perawatan medis akibat merasa kesakitan pada lengan kanan.

Petenis Indonesia berusia 29 tahun ini akhirnya memutuskan untuk mundur, dan tiket kebabak perempat finalpun menjadi milik Nathan Barki.

Seusai pertandingan Nathan Barki menyampaikan prihatin dengan kondisi yang Anthony Susanto yang harus mundur akibat cidera.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Petenis Indonesia ke Babak Utama Kejuaraan Tenis Dunia di Nusa Dua - Image
Sports

Petenis Indonesia ke Babak Utama Kejuaraan Tenis Dunia di Nusa Dua

Selasa, 1 September 2026 | 20.55 WIB

Persaingan Sangat Berat, Timnas Tenis Meja Tak Dibebani Target Tinggi di Asian Games 2026 - Image
Sports

Persaingan Sangat Berat, Timnas Tenis Meja Tak Dibebani Target Tinggi di Asian Games 2026

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.12 WIB

Turnamen Tenis Piala Panglima TNI 2026: Angkat Prestasi, Perkuat Kemanunggalan TNI dengan Rakyat - Image
Sports

Turnamen Tenis Piala Panglima TNI 2026: Angkat Prestasi, Perkuat Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 13.01 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore