Nathan Barki Maju ke Perempat Final, Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp Lolos ke Semifinal

JawaPos.com - Nathan Barki serta pasangan Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp menjadi harapan tuan rumah, untuk melihat jauh berkiprah pada seri 4, ITF World Tennis Tour M-15, Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.

Torehan luar biasa berhasil ditunjukkan ketiga wakil tuan rumah yang turun di nomor tunggal serta ganda putra. Mereka sukses menunjukkan performa terbaiknya untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan kemenangan meyakinkan.

Keberhasilan pertama diawali Nathan Barki dinomor tunggal putra. Petenis berusia 21 tahun tersebut tampil sebagai pemenang pada laga kedua saat melawan Anthony Susanto yang harus mundur dari pertandingan akibat cidera.

Bertanding di lapangan D, Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, pertarungan antara kedua wakil tuan rumah ini sebenarnya berlangsung seimbang.

Kejar mengejar poin terus terjadi hingga skor sama kuat 5-5 di set pertama.

Memasuki game ke 11, setelah melalui 3 kali deuce, Nathan akhirnya dapat mematahkan servis dari Anthony Susanto, untuk menutup set pertama dengan kemenangan 7-5 dalam tempo 48 menit.

Baca Juga:Best Couple Runner Eastvarun Raih Best Costume di Merdeka Run 2026

Jelang memasuki set kedua dimulai, Anthony Susanto yang sempat meminta perawatan medis akibat merasa kesakitan pada lengan kanan.

Petenis Indonesia berusia 29 tahun ini akhirnya memutuskan untuk mundur, dan tiket kebabak perempat finalpun menjadi milik Nathan Barki.