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Risma Azzah Fatin
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05.47 WIB

Carlos Alcaraz Tampil Bersama Serena Williams di US Open 2026

Serena Williams dan Carlos Alcaraz (Bein Sports) - Image

Serena Williams dan Carlos Alcaraz (Bein Sports)

JawaPos.com – Carlos Alcaraz kembali ke dunia tenis kompetitif setelah absen selama empat bulan akibat cedera pergelangan tangan dengan tampil bersama Serena Williams di nomor ganda campuran US Open 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Pasangan tersebut berhasil mengalahkan Erin Routliffe dari Selandia Baru dan Lloyd Glasspool dari Inggris pada babak pertama di Stadion Arthur Ashe.

Alcaraz mengaku sangat gugup saat kembali bertanding, terlebih karena harus bermain bersama Williams yang merupakan salah satu legenda terbesar dalam sejarah tenis.

Alcaraz mengungkapkan rasa gugupnya terlihat sejak awal pertandingan ketika ia melakukan kesalahan ganda pada poin pertama.

Petenis asal Spanyol itu mengatakan dirinya sempat merasa seperti lupa bagaimana rasanya kembali berada di lapangan setelah empat bulan tidak menjalani pertandingan kompetitif.

Namun, Alcaraz mampu menemukan kembali ritmenya setelah beberapa gim dan menyebut Williams turut membantunya menikmati pertandingan tersebut.

Kembalinya Alcaraz menjadi momen istimewa karena berlangsung di Stadion Arthur Ashe, tempat ia meraih gelar US Open untuk kedua kalinya dalam kariernya pada tahun sebelumnya.

Pertandingan ganda campuran tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Alcaraz untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan resmi setelah menjalani pemulihan cedera.

Dengan kemenangan bersama Williams, Alcaraz akhirnya mengawali kembali perjalanannya di dunia tenis kompetitif setelah melewati masa istirahat selama empat bulan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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