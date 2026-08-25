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Risma Azzah Fatin
Rabu, 26 Agustus 2026 | 01.09 WIB

Jannik Sinner Resmi Mengundurkan Diri dari US Open 2026 setelah Gagal Pulih dari Cedera

Jannik Sinner (Flashscore) - Image

Jannik Sinner (Flashscore)

JawaPos.com – Jannik Sinner mengumumkan pengunduran dirinya dari US Open tahun ini setelah gagal pulih sepenuhnya dari cedera lutut kanan yang dialaminya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (24/8), Petenis Italia berusia 25 tahun tersebut terakhir tampil di Wimbledon pada Juli dan sejak saat itu menepi dari turnamen untuk menjalani pemulihan.

Sinner mengatakan keputusan tersebut diambil setelah menjalani latihan kembali di Monte Carlo dan menyadari masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi lututnya.

Mantan petenis nomor satu dunia itu mengaku kecewa karena US Open memiliki arti khusus baginya dan berharap dapat kembali bertanding di hadapan para penggemarnya.

Pengunduran diri Sinner terjadi beberapa hari setelah Carlos Alcaraz memastikan keikutsertaannya dalam turnamen Grand Slam tersebut setelah sebelumnya kondisi fisiknya sempat diragukan.

Sinner sebelumnya telah meraih enam gelar Grand Slam dan menjadi salah satu kandidat utama dalam persaingan gelar US Open.

Petenis Inggris Jack Draper juga dipastikan absen dari US Open setelah Asosiasi Tenis Lapangan Inggris mengumumkan ketidakhadirannya beberapa jam setelah keputusan Sinner.

Jenis cedera Draper tidak diungkapkan secara resmi, tetapi laporan media menyebutkan bahwa ia mengalami masalah jangka panjang pada lengan kiri serta sebelumnya berjuang dengan cedera lutut.

Editor: Novia Tri Astuti
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