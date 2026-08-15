Bawa Timnas Basket Raih Sejarah! Simak Catatan Prestasi Mendiang Tjetjep Firmansyah

Almarhum legendaris pelatih basket indonesia, tjetjep firmansyah / Dok: IBL
JawaPos.com - Duka mendalam menyelimuti insan basket Tanah Air setelah pelatih legendaris Indonesia, Tjetjep Firmansyah dikabarkan meninggal dunia.
Mendiang dikenal sebagai pelatih yang sukses, baik di level klub maupun tim nasional.
Tak perlu menjadi pemain nasional untuk menjadi pelatih hebat. Mungkin kata-kata ini tepat disematkan untuk mendiang Tjetjep Firmansyah. Karena kenyataannya, ia memang tak punya banyak catatan saat berkarier sebagai pemain profesiaonal.
Tjetjep Firmansyah tercatat hanya bermain di Mitra Guntur dan Satria Muda Jakarta. Sebagai pemain, namanya kalah besar dari dua saudara kandungnya, yakni sang kakak Bambang Hermansyah dan adiknya, Ali Budimansyah.
Nama Tjetjep Firmansyah memang tak mentereng seperti dua saudara kandungnya itu semasa masih menjadi pemain, tapi namanya justru berkibar saat menjadi pelatih. Ia merupakan salah satu pelatih sukses yang dimiliki Indonesia.
Tjetjep Firmansyah mengawali kiprahnya dari level klub sebelum dipercaya menangani tim nasional. Karier awalnya di level klub terjadi ketika menangani Bogor Jaya pasca SEA Games 1989 di Malaysia. Ini menjadi langkah awal baginya untuk menjadi pelatih tim Pelatda PON 1993 Jawa Barat.
Pada PON 1993, Tjetjep Firmansyah sukses membawa Jawa Barat berada di peringkat ketiga. Dari situ, ia digandeng untuk menangani klub Satria Muda. Di luar dugaan, kakak dari Ali Budimansyah itu berhasil membawa Satria Muda finis empat besar Kobatama.
Keberhasilan itu membawanya dipercaya untuk menangani Timnas Basket Indonesia di Kejuaraan SEABA 1996 di Surabaya. Sihir Tjetjep Firmansyah pun berlanjut. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dan keluar sebagai juara Asia Tenggara.
Prestasinya di level tim nasional tak berhenti sampai disitu. Tjetjep Firmansyah berhasil membawa Indonesia meraih perunggu SEA Games 1999 di Brunei Darussalam, kemudian medali perak di SEA Games 2001 Kuala Lumpur, Malaysia.
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