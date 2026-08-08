Voli Putra Indonesia Masuk Grup Berat Bersama Iran di Asian Games 2026

JawaPos.com - Tim nasional bola voli putra Indonesia akan menghadapi juara bertahan Iran pada fase grup Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah kedua tim tergabung di Pul B bersama Thailand dan Kirgizstan, dikutip dari ANTARA.
Berdasarkan hasil undian cabang bola voli Asian Games 2026 yang dirilis laman resminya, Sabtu, cabang bola voli putra Asian Games 2026 diikuti 16 negara yang dibagi ke dalam empat pul berisi masing-masing empat tim.
Kompetisi bola voli putra dijadwalkan mulai berlangsung pada 27 September hingga 3 Oktober di Okazaki Central Park General Gymnasium, Park Arena Komaki.
Iran menjadi lawan dengan rekam jejak paling kuat di Pul B. Tim Asia Barat tersebut merupakan juara bertahan sekaligus pemegang tiga medali emas Asian Games secara beruntun sejak Incheon 2014, Jakarta-Palembang 2018, hingga Hangzhou 2022.
Pada Asian Games Hangzhou 2022 yang berlangsung pada 2023, Iran mempertahankan gelar setelah mengalahkan tuan rumah China 3-1 (19-25, 25-14, 25-22, 26-24) pada pertandingan final.
Sementara Indonesia datang ke Aichi-Nagoya dengan modal positif setelah menjuarai AVC Men’s Cup 2026 di Ahmedabad, India, pada Juni lalu. Gelar tersebut merupakan titel AVC Men’s Cup pertama bagi tim Merah Putih.
Thailand yang kembali menjadi lawan Indonesia di Asian Games juga dihadapi tim Merah Putih dalam perjalanan menuju gelar AVC Men’s Cup tersebut. Indonesia menang 3-2 (19-25, 25-19, 25-22, 23-25, 15-12) atas Thailand pada fase grup.
Adapun Kirgizstan menjadi satu-satunya tim di Pul B yang gagal melewati fase grup Asian Games edisi sebelumnya. Pada Hangzhou 2022, Kirgizstan menempati posisi ketiga Pul A sehingga tidak lolos ke babak 12 besar.
Indonesia sendiri menutup Asian Games Hangzhou di peringkat kedelapan. Setelah lolos dari fase grup, tim Merah Putih terhenti dalam persaingan enam besar sebelum mengalahkan Kazakhstan 3-2 (25-22, 24-26, 22-25, 25-16, 15-12) pada babak klasifikasi peringkat 7-10.
Indonesia kemudian kalah 2-3 (27-29, 25-19, 19-25, 25-21, 8-15) dari Korea Selatan pada laga perebutan peringkat ketujuh sehingga mengakhiri turnamen di posisi kedelapan.
Untuk Asian Games 2026, PP PBVSI telah memanggil 18 pemain untuk menjalani persiapan, termasuk Farhan Halim, Fahri Septian Putratama, Boy Arnez Arabi, Dio Zulfikri, Hendra Kurniawan, serta Muhammad Malizi.
Selain Pul B, Pul A dihuni tuan rumah Jepang bersama Pakistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Pul C mempertemukan Qatar, India, Vietnam, dan Hong Kong, sedangkan Pul D diisi Korea Selatan, China, Taiwan, serta Filipina.
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