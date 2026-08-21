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Taufiq Ardyansyah
Jumat, 21 Agustus 2026 | 23.07 WIB

Lewis Hamilton Akhirnya Unggah Foto Bareng Kim Kardashian

Lewis Hamilton akhirnya mengunggah foto bersama Kim Kardashian. Hubungan keduanya terekspos sejak Februari dan mulai terbuka ke publik. (Dok. Lewis via Vogue) - Image

Lewis Hamilton akhirnya mengunggah foto bersama Kim Kardashian. Hubungan keduanya terekspos sejak Februari dan mulai terbuka ke publik. (Dok. Lewis via Vogue)

JawaPos.com - Tidak ada kata terlambat bagi Lewis Hamilton. Meski sudah terekspos ke publik sejak Februari, baru Rabu (19/8) lalu pembalap Formula 1 asal Ferrari itu akhirnya mengumumkan secara resmi hubungannya dengan Kim Kardashian.

Untuk kali pertama, Hamilton mengunggah foto dirinya bersama bintang reality show Amerika Serikat tersebut.

Kardashian diketahui lebih dulu mengunggah foto bersama Hamilton pada Juni lalu. Bukan hanya itu. Sosialita dan entrepreneur berusia 45 tahun itu juga terlihat mendukung sang pembalap secara langsung di Grand Prix Monako pada bulan yang sama.

“Sangat menyenangkan dia datang akhir pekan ini dan memberikan dukungan,” kata Hamilton di sela-sela GP Monako saat itu seperti dikutip dari People.

“Senang rasanya punya orang-orang baik di sekitar Anda dan orang-orang yang mendukung Anda. Dia melakukan itu untuk saya setiap hari,” sambung juara dunia tujuh kali F1 asal Inggris tersebut. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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