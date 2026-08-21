Lewis Hamilton Akhirnya Unggah Foto Bareng Kim Kardashian

JawaPos.com - Tidak ada kata terlambat bagi Lewis Hamilton. Meski sudah terekspos ke publik sejak Februari, baru Rabu (19/8) lalu pembalap Formula 1 asal Ferrari itu akhirnya mengumumkan secara resmi hubungannya dengan Kim Kardashian.

Untuk kali pertama, Hamilton mengunggah foto dirinya bersama bintang reality show Amerika Serikat tersebut.

Kardashian diketahui lebih dulu mengunggah foto bersama Hamilton pada Juni lalu. Bukan hanya itu. Sosialita dan entrepreneur berusia 45 tahun itu juga terlihat mendukung sang pembalap secara langsung di Grand Prix Monako pada bulan yang sama.

“Sangat menyenangkan dia datang akhir pekan ini dan memberikan dukungan,” kata Hamilton di sela-sela GP Monako saat itu seperti dikutip dari People.