Lewis Hamilton Akhirnya Unggah Foto Bareng Kim Kardashian

Lewis Hamilton akhirnya mengunggah foto bersama Kim Kardashian. Hubungan keduanya terekspos sejak Februari dan mulai terbuka ke publik. (Dok. Lewis via Vogue)
JawaPos.com - Tidak ada kata terlambat bagi Lewis Hamilton. Meski sudah terekspos ke publik sejak Februari, baru Rabu (19/8) lalu pembalap Formula 1 asal Ferrari itu akhirnya mengumumkan secara resmi hubungannya dengan Kim Kardashian.
Untuk kali pertama, Hamilton mengunggah foto dirinya bersama bintang reality show Amerika Serikat tersebut.
Kardashian diketahui lebih dulu mengunggah foto bersama Hamilton pada Juni lalu. Bukan hanya itu. Sosialita dan entrepreneur berusia 45 tahun itu juga terlihat mendukung sang pembalap secara langsung di Grand Prix Monako pada bulan yang sama.
“Sangat menyenangkan dia datang akhir pekan ini dan memberikan dukungan,” kata Hamilton di sela-sela GP Monako saat itu seperti dikutip dari People.
“Senang rasanya punya orang-orang baik di sekitar Anda dan orang-orang yang mendukung Anda. Dia melakukan itu untuk saya setiap hari,” sambung juara dunia tujuh kali F1 asal Inggris tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi