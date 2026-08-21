Carlos Sainz Resmi Bertahan di Williams Usai Menandatangani Perpanjangan Kontrak hingga 2027

Carlos Sainz (Bein Sports)
JawaPos.com – Carlos Sainz menepis keraguan mengenai masa depannya di Formula 1 setelah Williams mengonfirmasi perpanjangan kontraknya selama beberapa musim.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (20/8), Pembalap asal Spanyol tersebut dipastikan tetap memperkuat Williams hingga 2027 dan seterusnya.
Diketahui bahwa tim tidak mengungkapkan durasi pasti kontrak barunya. Keputusan itu sekaligus memastikan susunan pembalap Williams untuk musim depan bersama Alex Albon.
Sainz bergabung dengan Williams pada 2025 setelah meninggalkan Ferrari dan sejak itu menjadi bagian penting dalam upaya tim membangun kembali performanya.
Pada musim pertamanya, Sainz membantu Williams menempati posisi kelima dalam Kejuaraan Konstruktor 2025, sekaligus meraih dua podium Grand Prix dan satu podium Sprint.
Meski Williams mengalami periode sulit pada musim ini, Sainz tetap menunjukkan kepercayaan terhadap proyek yang dipimpin James Vowles dan berkomitmen membantu tim kembali kompetitif.
Setelah 11 balapan pertama musim ini, Williams berada di posisi kesembilan klasemen konstruktor dengan 11 poin, sedangkan Sainz menempati posisi ke-15 klasemen pembalap dengan enam poin.
James Vowles menilai keterlibatan Sainz bersama para insinyur dan kontribusinya di pabrik menjadikannya bagian penting dalam rencana jangka panjang Williams.
Dengan kontrak baru tersebut, Sainz menegaskan pilihannya untuk terus memperjuangkan kebangkitan Williams dan mengembalikan tim bersejarah itu ke persaingan papan atas Formula 1.
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