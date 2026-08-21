Alcaraz Pastikan Kembali Bertanding di US Open 2026 Setelah Cedera 4 Bulan

Carlos Alcaraz (Bein Sports)
JawaPos.com - Petenis Spanyol Carlos Alcaraz memastikan akan kembali bertanding pada US Open 2026 setelah menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan kanan selama sekitar empat bulan.
Alcaraz mengumumkan kepastiannya tampil pada Grand Slam lapangan keras di New York tersebut melalui video yang diunggah di akun media sosial miliknya, Jumat WIB.
"Saya kembali. Ini dia," kata Alcaraz dalam video tersebut.
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US Open akan menjadi turnamen pertama Alcaraz sejak terakhir kali tampil pada Barcelona Open pada April. Saat itu, ia mengalami cedera pergelangan tangan kanan ketika menghadapi petenis Finlandia Otto Virtanen.
Cedera tersebut membuat Alcaraz harus melewatkan sejumlah turnamen penting, termasuk Italian Open di Roma, French Open, seluruh rangkaian musim lapangan rumput, Wimbledon, serta Cincinnati Open 2026.
Setelah menjalani pemulihan selama empat bulan, petenis berusia 23 tahun itu kini akan berupaya mempertahankan gelar US Open yang ia raih setelah mengalahkan rivalnya, petenis Italia Jannik Sinner, pada partai final.
Sebelumnya, Alcaraz juga memastikan statusnya sebagai salah satu petenis elite dunia dengan Career Grand Slam, mengoleksi gelar Grand Slam lengkap setelah menjuarai Australian Open pada Januari 2026. Gelar tersebut melengkapi kemenangan di French Open, Wimbledon, dan US Open.
Menurut indeks menang/kalah ATP, Alcaraz mencatatkan 22 kemenangan dan tiga kekalahan sepanjang musim 2026.
Alcaraz juga memiliki catatan impresif di US Open dengan 24 kemenangan dan tiga kekalahan. Ia pertama kali menjuarai Grand Slam di New York tersebut pada 2022.
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Jawa Pos
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