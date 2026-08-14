Jannik Sinner Tinggalkan Cincinnati Open dan Fokus Recovery Sebelum Hadapi US Open 2026

Jannik Sinner (Instagram @janniksin)
JawaPos.com – Jannik Sinner mengundurkan diri dari Cincinnati Open setelah mengalami cedera pada lutut kanannya, hanya beberapa pekan sebelum US Open 2026.
Dilansir dari laman Daily Guardian pada Jum'at (14/8), Petenis nomor satu dunia asal Italia itu mengumumkan keputusan tersebut pada 11 Agustus setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya.
Sinner sebelumnya berharap dapat kembali merebut gelar ATP Masters 1000 Cincinnati setelah menjadi runner-up pada edisi tahun lalu.
Sinner mengatakan kondisi lutut kanannya belum memungkinkan dirinya untuk kembali berkompetisi meskipun telah menjalani perawatan bersama tim medis.
Kekhawatiran mengenai kondisinya sebelumnya muncul ketika ia menarik diri dari National Bank Open di Toronto pada 5 Agustus untuk memprioritaskan kesehatannya.
Pengunduran diri tersebut menjadi pukulan bagi persiapan Sinner menghadapi US Open yang dijadwalkan dimulai pada 30 Agustus 2026.
Keputusan itu juga terjadi setelah Sinner menikmati periode gemilang dengan menjuarai Wimbledon pada 12 Juli 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev.
Sinner menyatakan kecewa tidak dapat tampil di Cincinnati dan kini akan memusatkan perhatian pada pemulihan serta persiapan menghadapi US Open.
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Jawa Pos
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