Red Bull Power Race Hadir di Indonesia, Pemenang Lolos ke Final Internasional di Bangkok

Kratingdaeng Red Bull Power Race hadir di Indonesia. Atlet terbaik akan lolos ke final internasional di Bangkok pada Oktober 2026. (Dok. IST)
JawaPos.com – Kratingdaeng Red Bull Power Race resmi hadir di Indonesia sebagai bagian dari musim perdana (World Premiere Season) kompetisi fitness racing terbaru di Asia Tenggara. Ajang ini memberikan kesempatan bagi atlet Indonesia untuk tampil di panggung internasional melalui Red Bull Power Race International Final di Bangkok, Thailand.
Indonesia National Qualifier akan digelar pada 10 Oktober 2026 di Basketball Hall Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sebanyak 12 atlet putra dan 12 atlet putri dengan catatan waktu terbaik akan mewakili Indonesia pada babak final internasional yang berlangsung di Bangkok pada 18 Oktober 2026.
Kratingdaeng Red Bull Power Race merupakan kompetisi yang menggabungkan lari dan latihan beban tubuh (bodyweight exercise) dalam perlombaan melawan waktu.
Sebagai bagian dari kompetisi regional yang digelar di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand, ajang ini dirancang untuk menguji kecepatan, daya tahan, strategi, serta kemampuan peserta dalam mengelola ritme lomba.
Format perlombaan terdiri atas empat putaran lari sejauh 400 meter yang diselingi tiga tantangan latihan beban tubuh.
Peserta harus menyelesaikan:
Meski terlihat sederhana, perlombaan menuntut peserta mampu mengatur kecepatan, mengelola kelelahan, dan mengambil keputusan secara tepat sepanjang lomba.
Kompetisi ini juga dirancang agar dapat diikuti masyarakat luas, baik atlet berpengalaman maupun pencinta kebugaran yang ingin menguji kemampuan mereka tanpa harus memiliki keterampilan teknis khusus.
Chief Global Marketing Officer TCP Group, Supasita Kraisri, mengatakan Red Bull Power Race dirancang sebagai kompetisi yang mudah dipahami, menarik disaksikan, sekaligus terbuka bagi siapa saja.
"Melalui Red Bull Power Race, kami ingin menciptakan sebuah kompetisi yang mudah dipahami, menarik untuk disaksikan, dan dapat diikuti oleh masyarakat luas. Format ini memberikan penghargaan bukan hanya kepada kebugaran fisik, tetapi juga kepada tekad, ketenangan, dan kemauan untuk mendorong diri melampaui batas ketika hal itu paling dibutuhkan," ujar Supasita.
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