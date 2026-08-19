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Taufiq Ardyansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.01 WIB

Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan Lolos, Langkah Awal Kejuaraan Dunia 2026 Mulus

Alwi Farhan mengawali Kejuaraan Dunia BWF 2026 dengan kemenangan dan melaju ke babak 32 besar. (PBSI) - Image

Alwi Farhan mengawali Kejuaraan Dunia BWF 2026 dengan kemenangan dan melaju ke babak 32 besar. (PBSI)

JawaPos.com – Putri Kusuma Wardani mengawali Kejuaraan Dunia BWF 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan keenam itu menundukkan wakil Filipina Mikaela Joy De Guzman 21-12, 21-6 pada babak 64 besar tunggal putri di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, (17/8).

Putri langsung mengambil kendali sejak awal pertandingan. Meski De Guzman mampu memberikan perlawanan pada gim pertama, Putri tetap menjaga keunggulan hingga merebut gim pembuka 21-12.

Memasuki gim kedua, permainan Putri semakin dominan. De Guzman kesulitan mengontrol pukulan sehingga Putri hanya kehilangan enam poin sebelum mengakhiri pertandingan.

“Pertama bersyukur tidak ada cedera apa pun. Kedua, untuk keseluruhan hari ini (kemarin, Red) puas dengan mainnya. Lawan sebenarnya cukup bagus. Dia lumayan ulet,” ujar Putri setelah pertandingan.

Setelah melewati babak pertama, Putri ingin menjaga konsistensi permainan sekaligus memperkuat fokusnya di lapangan. Target tersebut menjadi bagian dari upayanya mengulang performa positif saat tampil di Japan Open sebelumnya.

Putri juga tak menampik adanya tekanan setelah pencapaiannya pada Kejuaraan Dunia tahun lalu. Kali ini, dia mengincar hasil yang lebih baik.

“Pengennya di sini bisa ganti warna medali. Tapi semua itu kan nggak gampang. Di tahun kemarin saya nggak mikir dan nggak menyangka juga bisa dapat medali. Hanya bermain nothing to lose. Sekarang saya ingin nothing to lose dulu,” ucapnya.

Setelah Putri, giliran Alwi Farhan yang memastikan langkah Indonesia di nomor tunggal putra. Unggulan ke-11 itu mengalahkan wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin 21-17, 21-12 untuk melaju ke babak 32 besar.

“Memang sudah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Ada waktu seminggu lebih saya rasa untuk mempelajari undian dan itu bagus buat saya. Jadi, memang tadi sudah antisipasi. Bahkan, saya sangat hafal dia mau berbuat seperti apa,” ucap Alwi.

Alwi ingin memaksimalkan jeda pertandingan untuk menjaga kondisi fisik, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi babak berikutnya.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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