Janice Tjen Terhenti di 32 Besar Ganda Putri Cincinnati Open

JawaPos.com - Petenis Indonesia Janice Tjen bersama pasangannya Katarzyna Piter dari Polandia harus terhenti di babak 32 besar nomor ganda putri Cincinnati Open 2026, Senin (17/8) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.

Janice/Katarzyna kalah dari pasangan China Zhang Shuai dan Jiang Xinyu dengan skor 5-7, 7-6, 7-10 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 51 menit, demikian WTA.

Pasangan Janice/Piter sebenarnya mampu memberikan perlawanan ketat. Mereka kehilangan set pertama 5-7, tetapi bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke match tie-break setelah menang 7-6.

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Pada match tie-break, Janice/Piter kembali harus mengakui keunggulan Zhang/Jiang dengan skor 7-10. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan mereka di Cincinnati Open 2026.

Berdasarkan statistik pertandingan, Janice/Piter mencatatkan 73 total poin, sedangkan Zhang/Jiang mengumpulkan 86 poin.

Pasangan China juga lebih efektif dalam memanfaatkan peluang break point dengan mengonversi enam dari 11 kesempatan, sementara Janice/Piter memanfaatkan lima dari enam peluang.

Dari servis, Janice/Piter mencatat 78 persen servis pertama masuk dan meraih 52 persen poin dari servis pertama. Zhang/Jiang mencatat 71 persen servis pertama masuk dengan 67 persen poin dari servis pertama.

Janice/Piter juga membuat tiga double fault, lebih sedikit dibandingkan enam milik Zhang/Jiang. Namun, keunggulan pasangan China dalam raihan poin secara keseluruhan membuat mereka mampu mengamankan kemenangan.