Janice Tjen Terhenti di 32 Besar Ganda Putri Cincinnati Open

Jadwal Janice Tjen di Morocco Open 2026, Hadapi Petenis Ukraina di Babak Pertama. (Dok. Instagram @janicetjen)
JawaPos.com - Petenis Indonesia Janice Tjen bersama pasangannya Katarzyna Piter dari Polandia harus terhenti di babak 32 besar nomor ganda putri Cincinnati Open 2026, Senin (17/8) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.
Janice/Katarzyna kalah dari pasangan China Zhang Shuai dan Jiang Xinyu dengan skor 5-7, 7-6, 7-10 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 51 menit, demikian WTA.
Pasangan Janice/Piter sebenarnya mampu memberikan perlawanan ketat. Mereka kehilangan set pertama 5-7, tetapi bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke match tie-break setelah menang 7-6.
Pada match tie-break, Janice/Piter kembali harus mengakui keunggulan Zhang/Jiang dengan skor 7-10. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan mereka di Cincinnati Open 2026.
Berdasarkan statistik pertandingan, Janice/Piter mencatatkan 73 total poin, sedangkan Zhang/Jiang mengumpulkan 86 poin.
Pasangan China juga lebih efektif dalam memanfaatkan peluang break point dengan mengonversi enam dari 11 kesempatan, sementara Janice/Piter memanfaatkan lima dari enam peluang.
Dari servis, Janice/Piter mencatat 78 persen servis pertama masuk dan meraih 52 persen poin dari servis pertama. Zhang/Jiang mencatat 71 persen servis pertama masuk dengan 67 persen poin dari servis pertama.
Janice/Piter juga membuat tiga double fault, lebih sedikit dibandingkan enam milik Zhang/Jiang. Namun, keunggulan pasangan China dalam raihan poin secara keseluruhan membuat mereka mampu mengamankan kemenangan.
Kekalahan tersebut membuat langkah Janice Tjen dan Katarzyna Piter di nomor ganda putri Cincinnati Open 2026 harus berakhir pada babak 32 besar.
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Jawa Pos
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