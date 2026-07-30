Thunderstorm Basketball Gelar Liga Antar Akademi, Perkuat Pembinaan Atlet Basket Usia Dini

JawaPos.com – Popularitas bola basket di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya jumlah akademi basket di berbagai daerah menjadi salah satu indikator tumbuhnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, sekaligus memperkuat pentingnya kompetisi sebagai bagian dari proses pembinaan atlet usia dini.

Mendukung perkembangan tersebut, Thunderstorm Basketball Academy menggelar Seri 2 Season 3 Liga Antar Akademi Basket pada 1, 2, dan 8 Agustus 2026 di Bucketlist, Taman Budaya Sentul, Bogor.

Kompetisi ini akan mempertandingkan enam kategori usia, yakni KU-8 Mix, KU-10 Mix, KU-12 Putra, KU-12 Putri, KU-14 Putra, dan KU-14 Putri. Sebanyak empat akademi akan ambil bagian dalam turnamen tersebut, yaitu Thunderstorm Basketball Bogor, Asaba Basketball Jakarta, Tamtelahitu Basketball Jakarta, serta Crossover Basketball sebagai tim undangan.

Founder Thunderstorm Basketball Academy, Romy Tanaka Pattipeilohy, mengatakan liga antar akademi ini telah bergulir sejak 2024 dan diselenggarakan secara bergantian oleh masing-masing akademi peserta. Pada seri kali ini, Thunderstorm Basketball Academy mendapat kesempatan menjadi tuan rumah.

"Kompetisi ini merupakan Seri 2 Season 3 dari Liga Antar Akademi Basket yang telah bergulir sejak 2024. Setiap seri diselenggarakan secara bergantian oleh akademi peserta, dan kali ini Thunderstorm Basketball Academy Bogor menjadi tuan rumah. Kami berharap kompetisi ini dapat menghadirkan persaingan yang sehat sekaligus mempererat kolaborasi antar akademi dalam membangun ekosistem pembinaan bola basket Indonesia," ujar Romy.

Romy merupakan mantan pebasket nasional yang pernah memperkuat sejumlah klub profesional, seperti Satria Muda, Pelita Jaya, Dwidasa Mitra, dan Aspac Jakarta.

Ia menjelaskan, Thunderstorm Basketball Academy lahir dari sebuah reuni sederhana bersama dua mantan rekan setimnya di Citra Satria, Imanuel Beda Kelen dan Roland Andreyanto. Dari diskusi mengenai bagaimana pengalaman dan kemampuan mereka di dunia basket dapat bermanfaat bagi generasi muda, lahirlah Thunder Basketball Academy pada 18 Januari 2020 yang kemudian berkembang menjadi Thunderstorm Basketball Academy.

"Kami membangun akademi ini dengan visi memperkenalkan olahraga basket kepada masyarakat, menyalurkan bakat dan hobi anak-anak, menyediakan wadah kegiatan positif, sekaligus membangun gaya hidup sehat melalui olahraga. Kami berkomitmen mencetak generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi," kata Romy.