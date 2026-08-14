Naomi Osaka Mundur dari Cincinnati Open 2026 Jelang Laga Grand Slam pada US Open

Naomi Osaka (Flashscore)
JawaPos.com – Naomi Osaka mengundurkan diri dari turnamen WTA 1000 Cincinnati pada Rabu karena mengalami kelelahan menjelang US Open.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (13/8), Keputusan juara Grand Slam empat kali asal Jepang itu mengurangi jumlah peserta putri dalam turnamen pemanasan besar terakhir sebelum ajang Grand Slam tersebut.
Osaka sebenarnya sedang menunjukkan performa positif di lapangan keras setelah mencapai semifinal Washington dan perempat final turnamen WTA 1000 Toronto.
Sebagai unggulan ke-11 di Cincinnati, petenis berusia 28 tahun itu seharusnya memperoleh hak istimewa langsung ke babak kedua, tetapi mengaku belum siap untuk bertanding.
Pengunduran diri tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi Osaka dari Cincinnati setelah tahun lalu ia juga tidak tampil karena perubahan jadwal.
Osaka terakhir kali bermain di Cincinnati pada 2024 ketika tersingkir pada babak kualifikasi dalam masa kembalinya ke kompetisi setelah melahirkan, sedangkan pada 2020 ia berhasil mencapai final sebelum kalah dari Victoria Azarenka.
Osaka mengatakan dirinya kecewa harus kembali mundur dari Cincinnati karena menikmati kesempatan bermain di turnamen tersebut.
Dengan US Open yang semakin dekat, keputusan itu memberikan kesempatan bagi Osaka untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum kembali bertanding pada Grand Slam yang akan datang.
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Jawa Pos
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