Brandon Nakashima Tembus Final Masters Pertama Setelah Mengalahkan Rafael Jodar

Brandon Nakashima (Flashscore)
JawaPos.com – Brandon Nakashima memastikan tempat di final ATP Masters pertamanya setelah mengalahkan petenis remaja Spanyol, Rafael Jodar, dengan skor 7-6 (7-3), 6-4 di Montreal.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (13/8), Kemenangan tersebut mengantarkan petenis Amerika Serikat itu ke pertandingan perebutan gelar, yang berpeluang menghadirkan final sesama petenis Amerika Serikat.
Nakashima membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk menaklukkan Jodar, termasuk 66 menit pada set kedua yang berlangsung sangat ketat.
Jodar sempat menyelamatkan empat match point sebelum Nakashima akhirnya mengakhiri pertandingan melalui ace pada kesempatan kelima dalam gim terakhir yang berlangsung lebih dari 10 menit.
Petenis berusia 25 tahun itu mengakui pertandingan berlangsung sangat ketat dan menuntut keduanya terus berjuang hingga akhir.
Penampilan Nakashima semakin meyakinkan berkat servis dan pukulan forehand yang konsisten, sehingga membantunya mengamankan kemenangan penting sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menjelang final.
Final di Montreal akan menjadi pertandingan perebutan gelar kelima sepanjang karier Nakashima sekaligus yang paling bergengsi baginya hingga saat ini.
Sebelumnya, ia belum pernah mencapai final turnamen dengan level di atas ATP 250, sehingga keberhasilannya menembus final Masters menjadi pencapaian terbesar dalam kariernya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur