Brandon Nakashima Tembus Final Masters Pertama Setelah Mengalahkan Rafael Jodar

JawaPos.com – Brandon Nakashima memastikan tempat di final ATP Masters pertamanya setelah mengalahkan petenis remaja Spanyol, Rafael Jodar, dengan skor 7-6 (7-3), 6-4 di Montreal.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (13/8), Kemenangan tersebut mengantarkan petenis Amerika Serikat itu ke pertandingan perebutan gelar, yang berpeluang menghadirkan final sesama petenis Amerika Serikat.

Nakashima membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk menaklukkan Jodar, termasuk 66 menit pada set kedua yang berlangsung sangat ketat.

Jodar sempat menyelamatkan empat match point sebelum Nakashima akhirnya mengakhiri pertandingan melalui ace pada kesempatan kelima dalam gim terakhir yang berlangsung lebih dari 10 menit.

Petenis berusia 25 tahun itu mengakui pertandingan berlangsung sangat ketat dan menuntut keduanya terus berjuang hingga akhir.

Penampilan Nakashima semakin meyakinkan berkat servis dan pukulan forehand yang konsisten, sehingga membantunya mengamankan kemenangan penting sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menjelang final.

Final di Montreal akan menjadi pertandingan perebutan gelar kelima sepanjang karier Nakashima sekaligus yang paling bergengsi baginya hingga saat ini.