Rafael Jodar Berpeluang Pecahkan Rekor Boris Becker yang Bertahan Selama 41 Tahun

JawaPos.com – Rafael Jodar tampil sebagai salah satu bintang muda Spanyol yang paling mencuri perhatian pada musim 2026 dan berpeluang memecahkan rekor Boris Becker.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (12/8), Petenis yang akan berusia 20 tahun pada September tersebut kini semakin dekat dengan 10 besar peringkat dunia setelah menjalani musim yang luar biasa.

Jodar bahkan mencatat rekor impresif dengan membukukan 35 kemenangan dan 13 kekalahan dalam 50 pertandingan pertama di ATP Tour sebagai remaja, tidak termasuk kompetisi beregu.

Pencapaian tersebut menempatkannya di atas sejumlah nama besar seperti John McEnroe dan Andy Roddick dalam catatan serupa.

Jodar kini hanya membutuhkan tiga kemenangan lagi untuk memecahkan rekor Becker yang bertahan selama 41 tahun. Pada 1985, Becker mencatat waktu tercepat dalam sejarah untuk naik dari peringkat 100 besar ke 10 besar, yakni hanya 210 hari.

Jika Jodar berhasil menjuarai Canadian Open di Montreal, ia berpeluang memecahkan rekor tersebut hanya dalam 140 hari. Bahkan jika gagal di Kanada, Jodar masih memiliki kesempatan mengejar rekor tersebut melalui Cincinnati atau US Open.

Performa Jodar di Kanada semakin memperkuat statusnya sebagai calon bintang besar tenis Spanyol setelah berhasil mengalahkan sejumlah pemain, termasuk Lorenzo Musetti dan Jiri Lehecka.

Jodar juga berpeluang menjadi remaja ketiga setelah Rafael Nadal dan Carlos Alcaraz yang mampu mencapai tiga perempat final turnamen Masters secara beruntun.

Di balik perkembangan pesat tersebut, Jodar tetap mendapatkan dukungan besar dari ayahnya yang telah memperkenalkannya pada tenis sejak berusia empat tahun.