Strategi Jim Walmsley untuk Persiapan Hadapi UTMB 2026. Mulai dari Elevasi, hingga Tidur

Pelari profesional asal Amerika Serikat Jim Walmsley bersiap sebelum lomba lari Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). (Istimewa)
JawaPos.com - Pelari profesional asal Amerika Serikat Jim Walmsley terus melakukan persiapan sebelum lomba lari Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) edisi ke-23. Lomba akan berlangsung di Chamonix, Prancis, pada 24-30 Agustus.
Event ini bukan ajang lari biasa. Dibutuhkan strategi dan konsitensi dari atlet yang tampil.
Jim mengungkapkan bahwa dirinya saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi UTMB 2026 usai menyelesaikan lomba 100 kilometer di Western States.
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“Ya, jadi UTMB, saya akan mengatakan elevasi. Jadi ini banyak mengenai pemulihan, dan kemudian sebelumnya saya kembali ke Perancis, dan saya mulai berada di gunung-gunung di sini. Jadi bagi saya ini adalah berada di gunung-gunung yang mirip dengan UTMB, dan melakukan elevasi dalam latihan saya,” ucap Jim Walmsley.
Untuk menyesuaikan diri dengan karakter lintasan UTMB, dia memilih tinggal di Prancis yang berjarak sekitar dua jam dari tempat lomba. Di sana, Jim menyusun rute latihan sendiri dan menjelajahi jalur-jalur kecil guna mensimulasikan kondisi teknis yang akan dihadapi saat perlombaan.
“Di Prancis, saya memiliki banyak lantai kecil yang bisa saya gunakan untuk berlatih,” kata Jim Walmsley.
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Menurut dia, persiapan sebelum lomba menjadi bagian terpenting dalam menghadapi balapan ultra-endurance.
Dia menilai perencanaan perlengkapan serta strategi di setiap pos bantuan harus disusun secara matang agar atlet mampu mengelola tenaga sepanjang perlombaan.
Jim juga menyoroti pentingnya keberadaan tim pendukung yang konsisten selama mengikuti lomba. Dia mengaku dukungan sang istri, Jess, memberikan pemahaman yang kuat sehingga keduanya mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai situasi yang muncul selama balapan.
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Jawa Pos
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