Pelatnas Asian Games 2026 Dapat Tambahan Anggaran, Total Rp222 Miliar

Anggaran Pelatnas Asian Games 2026 naik menjadi Rp222 miliar. Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih empat medali emas. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Anggaran Pelatnas Asian Games 2026 naik menjadi Rp222 miliar setelah pemerintah memberikan tambahan Rp95 miliar. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyebut tambahan anggaran itu menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap persiapan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.
Sebelumnya, anggaran Pelatnas hanya dipatok Rp81 miliar. Kemenpora kemudian menyisir ulang anggaran hingga menjadi Rp127 miliar sebelum kembali mendapat tambahan Rp95 miliar.
Tambahan tersebut diberikan ketika Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, tinggal sekitar satu bulan lagi. Erick menegaskan pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara instan karena persiapan untuk ajang internasional harus dirancang dan dibiayai sejak jauh hari.
"Kami senang diskusi yang dilakukan bersama Presiden di Hambalang mengenai membangun olahraga harus didukung dengan anggaran multiyears Pelatnas. Persiapan atlet itu harus tahunan, bahkan untuk Olimpiade 2032 mestinya harus dilakukan hari ini. Negara lain sudah melakukan," ujar Erick.
Erick menyebut komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap program Pelatnas jangka panjang mulai terlihat melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Menurut dia, pola pembinaan seperti itu penting agar atlet tidak baru dipersiapkan ketika kompetisi sudah semakin dekat.
Fokus terdekat Kemenpora kini adalah Asian Games 2026. Dengan tambahan anggaran tersebut, Erick memastikan persiapan cabang olahraga yang sebelumnya masih ragu karena keterbatasan dana dapat kembali dimaksimalkan.
"Sudah final karena tinggal satu bulan (Asian Games 2026). Jadi, persiapan cabang olahraga yang selama ini mungkin sudah berjalan tetapi masih ragu-ragu, kembali kami bantu. Kita tak boleh menyalahgunakan. Kalau para atlet disunat (anggarannya), lapor kami. Nanti kami lapor ke BPKP atau ke BPK. Kita harus tuntaskan hal korupsi. Kita harus bersih dan perlindungan atlet jadi yang utama," tambah Erick.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia meraih empat medali emas di Asian Games 2026. Erick meminta atlet dan pengurus cabang olahraga bekerja maksimal untuk mengejar target tersebut.
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"Kami minta atlet dan cabor berjibaku mempersiapkan target medali empat emas, dari bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing. Kemudian ada cabang olahraga lain yang berpotensi meraih perak, siapa tahu bisa menjadi emas," lanjutnya.
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