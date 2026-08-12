MotoGP 2027 Siapkan Era Baru melalui 4 Perubahan Penting yang Akan Mengubah Persaingan Kejuaraan

Pembalap MotoGP Marco Bezzecchi (Bein Sports)
JawaPos.com – MotoGP 2027 akan menjadi salah satu musim penting dalam sejarah kejuaraan karena menghadirkan sejumlah perubahan besar.
Selain memperkenalkan regulasi teknis baru, MotoGP juga memilih lokasi berbeda untuk peluncuran musim dan kembali memperkuat kehadirannya di Brasil.
Berikut 4 hal baru yang akan menjadi sorotan utama MotoGP 2027, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8).
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1. Peluncuran Musim 2027 Berlangsung di Rio de Janeiro
MotoGP akan menggelar peluncuran resmi musim 2027 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 21 Februari 2027. Acara tersebut akan dipusatkan di Pantai Botafogo dengan latar belakang Gunung Sugarloaf dan melibatkan seluruh tim, pembalap, serta pabrikan.
Keputusan ini menjadi perubahan setelah peluncuran musim sebelumnya berlangsung di Bangkok pada 2025 dan Kuala Lumpur pada 2026.
2. MotoGP Kembali Menempatkan Brasil sebagai Pusat Perhatian
Brasil kembali mendapatkan peran penting dalam kalender MotoGP setelah kejuaraan tersebut kembali menggelar Grand Prix di negara itu pada musim 2026.
Grand Prix yang berlangsung di Goiânia mendapat sambutan besar dengan jumlah penonton hampir 150.000 orang selama akhir pekan. Respons positif tersebut menjadi salah satu alasan MotoGP memilih Rio de Janeiro sebagai lokasi peluncuran musim 2027.
3. Kapasitas Mesin Turun dari 1.000 cc Menjadi 850 cc
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