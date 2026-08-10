Marco Bezzecchi Akhiri Paceklik Podium di MotoGP Inggris 2026 meski Masih dalam Pemulihan Cedera

JawaPos.com – Marco Bezzecchi mengakhiri paceklik podium dengan finis ketiga pada Grand Prix MotoGP Inggris di Silverstone meski masih dalam masa pemulihan cedera.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (10/8), Pembalap Aprilia tersebut sebelumnya mengalami cedera pada tulang selangka, lutut, dan tulang rusuk yang membuat kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih menjelang balapan.

CEO Aprilia Massimo Rivola mengungkapkan bahwa Bezzecchi bahkan kesulitan berjalan pada pagi hari sebelum menjalani balapan.

Rivola memuji keberanian dan semangat Bezzecchi setelah pembalap Italia itu mampu menahan Alex Marquez untuk mengamankan posisi ketiga sekaligus melengkapi podium 1-2-3 Aprilia.

Hasil tersebut mengakhiri periode sulit Bezzecchi yang sebelumnya gagal finis dalam empat Grand Prix berturut-turut setelah meraih kemenangan di Mugello pada akhir Mei.

Bezzecchi mengakui periode tersebut tidak mudah karena harus menghadapi cedera, kesalahan, serta tekanan dari luar, tetapi dukungan keluarga, teman, dan tim membantunya melewati masa sulit tersebut.

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Bezzecchi mengatakan mengenakan helm membuatnya seolah-olah memasang penyumbat telinga sehingga dapat mengabaikan berbagai tekanan dan fokus pada balapan.