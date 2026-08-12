Iga Świątek Akan Menghadapi Elina Svitolina di Semifinal Canadian Open WTA 1000 2026

Iga Swiatek (Flashscore)
JawaPos.com – Iga Świątek dan Elina Svitolina akan bertemu pada semifinal Canadian Open setelah keduanya meraih kemenangan meyakinkan di babak perempat final.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (12/8), Świątek melaju setelah mengalahkan petenis Rusia Diana Shnaider dengan skor 6-2, 6-1 dalam waktu 64 menit, sedangkan Svitolina menyingkirkan Ekaterina Alexandrova melalui pertarungan tiga set dengan skor 3-6, 6-0, 6-3.
Hasil tersebut membawa Świątek ke semifinal WTA keduanya tahun ini sekaligus membuka peluang baginya untuk mencapai final pertamanya sejak menjuarai Korea Open tahun lalu.
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Świątek tampil dominan sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan pukulan agresif dan konsistensi servis untuk mengendalikan permainan Shnaider.
Petenis Polandia berusia 25 tahun itu hanya kehilangan tiga poin dari servis pertamanya dan tiga kali mematahkan servis lawannya pada set kedua untuk memastikan kemenangan dua set langsung.
Sementara itu, Svitolina bangkit setelah kehilangan set pertama dan memenangkan delapan gim secara beruntun untuk membalikkan keadaan sekaligus memastikan tiket semifinal.
Pertemuan semifinal tersebut akan menjadi duel ke-8 antara Świątek dan Svitolina dalam persaingan di WTA, dengan petenis Polandia itu unggul 4-3 dalam rekor pertemuan.
Namun, Svitolina memiliki modal penting setelah memenangkan dua pertemuan mereka sepanjang tahun ini dan menunjukkan daya juang tinggi saat menghadapi Alexandrova.
Pertandingan semifinal ini pun diprediksi berlangsung sengit karena kedua petenis sama-sama berambisi mencapai final Canadian Open dan mengakhiri turnamen dengan gelar juara.
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