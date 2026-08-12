Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.49 WIB

Iga Świątek Akan Menghadapi Elina Svitolina di Semifinal Canadian Open WTA 1000 2026

Iga Swiatek (Flashscore) - Image

Iga Swiatek (Flashscore)

JawaPos.com – Iga Świątek dan Elina Svitolina akan bertemu pada semifinal Canadian Open setelah keduanya meraih kemenangan meyakinkan di babak perempat final.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (12/8), Świątek melaju setelah mengalahkan petenis Rusia Diana Shnaider dengan skor 6-2, 6-1 dalam waktu 64 menit, sedangkan Svitolina menyingkirkan Ekaterina Alexandrova melalui pertarungan tiga set dengan skor 3-6, 6-0, 6-3.

Hasil tersebut membawa Świątek ke semifinal WTA keduanya tahun ini sekaligus membuka peluang baginya untuk mencapai final pertamanya sejak menjuarai Korea Open tahun lalu.

Świątek tampil dominan sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan pukulan agresif dan konsistensi servis untuk mengendalikan permainan Shnaider.

Petenis Polandia berusia 25 tahun itu hanya kehilangan tiga poin dari servis pertamanya dan tiga kali mematahkan servis lawannya pada set kedua untuk memastikan kemenangan dua set langsung.

Sementara itu, Svitolina bangkit setelah kehilangan set pertama dan memenangkan delapan gim secara beruntun untuk membalikkan keadaan sekaligus memastikan tiket semifinal.

Pertemuan semifinal tersebut akan menjadi duel ke-8 antara Świątek dan Svitolina dalam persaingan di WTA, dengan petenis Polandia itu unggul 4-3 dalam rekor pertemuan.

Namun, Svitolina memiliki modal penting setelah memenangkan dua pertemuan mereka sepanjang tahun ini dan menunjukkan daya juang tinggi saat menghadapi Alexandrova.

Pertandingan semifinal ini pun diprediksi berlangsung sengit karena kedua petenis sama-sama berambisi mencapai final Canadian Open dan mengakhiri turnamen dengan gelar juara.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Iga Świątek Akan Hadapi Elina Svitolina di Semifinal Canadian Open WTA 1000 2026 - Image
Sports

Iga Świątek Akan Hadapi Elina Svitolina di Semifinal Canadian Open WTA 1000 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.12 WIB

Alexandra Eala Cetak Sejarah, Petenis Filipina Kalahkan Juara Bertahan Wimbledon - Image
Sports

Alexandra Eala Cetak Sejarah, Petenis Filipina Kalahkan Juara Bertahan Wimbledon

Selasa, 7 Juli 2026 | 06.07 WIB

Iga Swiatek Mundur dari Madrid Open 2026, Petenis Polandia Alami Sakit Pencernaan - Image
Sports

Iga Swiatek Mundur dari Madrid Open 2026, Petenis Polandia Alami Sakit Pencernaan

Minggu, 26 April 2026 | 16.15 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore