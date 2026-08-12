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Andika Rachmansyah
Rabu, 12 Agustus 2026 | 23.55 WIB

Kemenpora Buka Pendaftaran Merdeka Run 2026, Semarakkan HUT ke-81 RI

Ajang lari Merdeka Run / Dok: Kemenpora - Image

Ajang lari Merdeka Run / Dok: Kemenpora

JawaPos.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka pendaftaran ajang lari Merdeka Run 2026 pada Rabu (12/8) pukul 17.00 WIB. Ajang lari 8 kilometer itu digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman www.merdekarun.id. Mengusung tema "Bangun, Bergerak, Merdeka", Merdeka Run 2026 akan digelar pada Sabtu (29/8) dengan titik start di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir mengatakan Merdeka Run 2026 akan diikuti 8.000 pelari sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, ajang tersebut menjadi salah satu kegiatan yang dinantikan karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat.

"Event Merdeka Run ini adalah salah satu event yang ditunggu-tunggu, karena event ini langsung melibatkan partisipasi masyarakat. Karena pelarinya bukan kita semua, melainkan masyarakat," kata Erick.

Tak hanya berlari bersama, rangkaian acara juga akan diramaikan dengan UMKM, festival kuliner, atraksi drone, dan penampilan para musisi. Berbagai kegiatan tersebut dihadirkan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 RI sekaligus mengajak masyarakat menikmati momen kemerdekaan bersama keluarga, komunitas, dan masyarakat lainnya.

"Mudah-mudahan ada beberapa hal yang menarik nanti. Salah satunya ada drone show. Para pelari juga diharapkan memakai baju-baju spotlight sehingga menjadi hal yang menarik secara visual," ucap Erick.

Erick juga memastikan Merdeka Run 2026 terbuka bagi seluruh kalangan. Selain masyarakat umum, panitia mengundang atlet nasional, tokoh publik, para menteri, hingga peserta difabel untuk ikut berpartisipasi.

"Kita sangat terbuka. Difabel nanti pasti ada porsinya. Namanya juga kita selebrasi 81 tahun Indonesia merdeka, jadi tentu bagaimana kita pastikan masyarakat ini menjadi bagian penting untuk event ini," pungkasnya.

Kemenpora mengajak masyarakat, komunitas, dan para pecinta olahraga mengikuti Merdeka Run 2026 sekaligus menikmati perayaan kemerdekaan bersama keluarga. Informasi terbaru mengenai Merdeka Run 2026 dapat diakses melalui Instagram @merdekarun_indonesia dan @kemenpora.

Editor: Banu Adikara
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