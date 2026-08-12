Belum Genap Sebulan Usai Melahirkan, Diananda Choirunisa Sudah Kembali ke Pelatnas

JawaPos.com - Pemanah andalan Indonesia Diananda Choirunisa kembali bergabung dengan pemusatan latihan nasional (pelatnas) panahan sejak awal Agustus 2026.

Ia sudah kembali berlatih kurang dari sebulan setelah melahirkan anak keduanya, dikutip dari ANTARA.

Atlet yang akrab disapa Anis itu kini telah kembali berlatih di Lapangan Panahan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, bersama para pemanah pelatnas lainnya untuk mengejar kondisi terbaik menjelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

"Sekarang saya fokus dan berusaha sebaik mungkin agar dapat memberikan yang terbaik di Asian Games dan meraih tiket Olimpiade 2028," ujar Diananda dilansir akun resmi Instagram Perpani, Rabu.

Kembalinya Diananda menjadi tambahan kekuatan bagi tim recurve Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Asian Games 2026 di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober.

Diananda termasuk dalam daftar 10 pemanah yang disiapkan Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) untuk pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Pada nomor recurve, Indonesia juga diperkuat Riau Ega Agata Salsabilah, Alviyanto Bagas Prastyad, Ahmad Khoirul Baasith, Rezza Octavia, dan Fathiyya Erista Maharani.

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Sementara itu, empat atlet compound yang disiapkan adalah Sostar Andaru Rinaldi, Ratih Zil'izati, Yurike Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Ashrifah.

PB Perpani sebelumnya menargetkan tim panahan Indonesia mampu meraih setidaknya satu medali perak pada Asian Games 2026 atau meningkat dibandingkan hasil Asian Games Hangzhou.

Pada Asian Games Hangzhou, Diananda menyumbangkan medali perunggu nomor recurve beregu campuran bersama Riau Ega Agata Salsabilla.

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Satu perunggu lainnya diraih Indonesia dari nomor recurve beregu putra melalui Riau Ega, Arif Dwi Pangestu, dan Ahmad Khoirul Baasith.