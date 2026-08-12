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Rizky Ahmad Fauzi
Rabu, 12 Agustus 2026 | 14.14 WIB

Susy Susanti Ungkap Alasan Tunggal Putri Indonesia Seret Prestasi

Susy Susanti menyoroti minimnya prestasi tunggal putri Indonesia. Menurutnya, dukungan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam regenerasi. ANTARA/Nadia Putri Rahmani - Image

Susy Susanti menyoroti minimnya prestasi tunggal putri Indonesia. Menurutnya, dukungan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam regenerasi. ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JawaPos.com - Sektor tunggal putri masih seret prestasi. Hal ini diakui oleh Susy Susanti, peraih medali emas Barcelona 1992 yang sekaligus Ketua Umum PB Jaya Raya. Susy menuturkan, dalam beberapa dekade terakhir tunggal putri hanya bisa memunculkan satu pemain yang bersaing di level tertinggi.

“Kalau putri itu selalu satu ya. Mungkin setelah saya waktu itu kan ada Mia (Audina). Setelah Mia mungkin habis itu ada Firda (Adriyanti Firdasari), setelahnya ada Maria Kristin. Jadi hanya satu-satu yang muncul,’’ ujarnya.

Apa problemnya?

“Mungkin karena Indonesia ini lebih timur ya. Secara tradisi mungkin untuk putri itu, untuk ke olahraga itu agak sedikit kurang dukungan dari orang tua,” jelasnya.

Selain itu, dia menilai juga ada pilihan di tengah jalan yang berubah bagi atlet putri.

“Mungkin pada waktu di awal banyak yang ikut, tapi setelah SMP, SMA, mereka mulai memikirkan untuk ke depannya. Karena kalau perempuan tuh kayaknya untuk menjadi juara bukan hanya teknik saja. Tapi fokus harus lebih kuat, lebih tahan, lebih semuanya,” ucapnya.

Susy menuturkan, di putri bukannya tidak ada yang memiliki karakter seperti itu. Tetapi, jika dibandingkan dengan sektor putra, terlebih di ganda putra yang tidak pernah kelurangan stok pemain, tunggal putri masih minim. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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