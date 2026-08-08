Dicoret dari Kejuaraan Dunia, Jafar/Felisha Masih Berpeluang Masuk Skuad Asian Games 2026

JawaPos.com — PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) masih mematangkan komposisi tim yang akan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Penetapan skuad dilakukan setelah Kejuaraan Dunia BWF 2026 berakhir pada 23 Agustus.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, proses seleksi masih berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi fisik, kesiapan, performa, serta kebutuhan tim di setiap sektor. Indonesia rencananya mengirimkan masing-masing 10 atlet putra dan 10 atlet putri ke pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Menurut Eng Hian, target yang dibebankan kepada cabang olahraga bulu tangkis adalah meraih satu medali emas. Berdasarkan hasil pembahasan bersama tim peninjau Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), peluang terbesar dinilai datang dari nomor beregu putra.

"Sesuai hasil dari diskusi tim peninjau Kemenpora, hasilnya satu medali emas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak CdM, peluang ada di beregu putra," ujar Eng Hian.

Dalam proses seleksi, PBSI tidak membedakan atlet yang berada di pelatnas maupun di luar pelatnas. Sejumlah pemain nonpelatnas tetap masuk dalam daftar panjang calon anggota tim.

Termasuk Jonatan Christie serta pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani.

Peluang memperkuat tim juga masih terbuka bagi pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Meski sebelumnya ditarik mundur dari Kejuaraan Dunia BWF 2026, pasangan tersebut belum dicoret dari proyeksi tim Asian Games.

"Masih memungkinkan (Jafar/Felisha bermain). Makanya, kami belum memutuskan untuk daftar pendek (pemainnya)," ungkap Eng Hian.

Cabang olahraga bulu tangkis pada Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi, pada 20–29 September. Adapun Asian Games 2026 secara keseluruhan akan digelar di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober.