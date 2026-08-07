Atletik Indonesia Siapkan 13 Atlet Menuju Asian Games 2026

JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) menyiapkan 13 atlet untuk berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Jepang, 19 September-4 Oktober, dikutip dari ANTARA.

Manajer tim nasional atletik Indonesia Mustara Musa mengatakan persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut terus berjalan meski sempat terjadi penyesuaian program pelatnas.

“Persiapan kami sebetulnya sejak awal untuk persiapan Asian Games tidak berhenti,” kata Mustara Musa saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

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Sebanyak 13 atlet tersebut terdiri atas enam putri dan tujuh putra yang tersebar di nomor lari jarak pendek, menengah dan jauh, jalan cepat, lompat, hingga lempar.

Enam atlet putri adalah Maria Natalia Londa yang turun di lompat jangkit dan lompat jauh, Diva Renatta Jayadi (lompat galah), Emilia Nova (sapta lomba dan 100 meter gawang), Dina Aulia (100 meter gawang), Violine Intan Puspita (jalan cepat), serta Odekta Elvina Naibaho (maraton dan 10.000 meter).

Sementara sektor putra diperkuat Lalu Muhammad Zohri (100 meter), Robi Syianturi (maraton dan 10.000 meter), Abdul Hafiz dan Silfanus Ndiken (lempar lembing), Hendro (jalan cepat), Pandu Sukarya (3.000 meter halang rintang), serta Wahyudi Putra (800 meter dan 1.500 meter).

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Mustara mengatakan mayoritas atlet menjalani pemusatan latihan di Pangalengan, Jawa Barat. Maria menjadi satu-satunya atlet dalam daftar tersebut yang menjalani persiapan di Bali.

“Selebihnya semuanya di Pangalengan,” ujar Mustara.