Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Sari Resmi Menikah di Mekkah

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pebulu tangkis nasional Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Sari Jamil resmi melangsungkan akad nikah di Mekkah, Arab Saudi, Kamis (6/8).

Momen tersebut diumumkan langsung oleh PP PBSI melalui akun Instagram resminya. Sebelumnya, pasangan atlet Pelatnas itu telah melangsungkan pertunangan pada 15 Februari 2026, sebelum akhirnya resmi menjadi suami istri.

"Selamat kepada Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Sari Jamil yang hari ini melangsungkan akad nikah di Mekkah, Arab Saudi. Semoga cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan selalu menyertai hingga maut memisahkan," tulis PBSI.

Pernikahan Leo dan Indah menambah daftar pasangan sesama pebulu tangkis Indonesia yang berlabuh ke pelaminan.