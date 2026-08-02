8 Dancer Muda Indonesia Raih Peringkat 3 di Kejuaraan Dance Asia di Singapura

JawaPos.com – Prestasi membanggakan ditorehkan generasi muda Indonesia di panggung internasional.

Kru tari We R The Future berhasil meraih juara ketiga pada kategori Dance Showcase Junior dalam ajang Lion City Dance Convention 2026 yang berlangsung di Singapura pada 1–2 Agustus 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting mengingat kompetisi ini mempertemukan kelompok-kelompok tari muda dari berbagai negara Asia.

Para peserta tampil membawakan koreografi terbaik mereka di hadapan dewan juri internasional dengan penilaian yang mencakup teknik, kekompakan, musikalitas, kreativitas, hingga kualitas penampilan secara keseluruhan.

Tim We R The Future diperkuat delapan penari muda Indonesia, yakni Gia, Nafa, Grania, Michelle, Puella, Queela, Abel, dan Raisha. Selama ini mereka berlatih di bawah arahan koreografer Semmy "Blank" Soplanit.

Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing di tingkat regional.

Selain mengandalkan kemampuan teknis, para penari juga dituntut memiliki kekompakan tinggi karena kategori showcase menilai keseluruhan kualitas penampilan tim, mulai dari sinkronisasi gerakan, interpretasi musik, hingga konsep koreografi yang disajikan.

Kompetisi seperti Lion City Dance Convention juga menjadi salah satu ajang yang banyak diikuti penari muda Asia sebagai wadah mengukur kemampuan sekaligus memperluas pengalaman tampil di panggung internasional.