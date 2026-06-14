Aktivitas Pelajar Kian Padat, Hidrasi Jadi Perhatian di Kompetisi DBL 2026/2027

Ilustrasi olahraga bola basket. (Unsplash)
JawaPos.com - Tingginya aktivitas pelajar dalam olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler membuat perhatian terhadap kesehatan dan kebugaran semakin penting. Selain latihan dan kompetisi yang padat, pelajar juga dituntut menjaga kondisi fisik agar tetap mampu beraktivitas secara optimal.
Isu tersebut menjadi salah satu perhatian menjelang bergulirnya musim 2026/2027 Developmental Basketball League (DBL), kompetisi basket pelajar terbesar di Indonesia yang juga menaungi ajang DBL Dance.
Direktur DBL Indonesia, Masany Audri, menilai para peserta DBL memiliki aktivitas yang sangat tinggi, baik sebagai atlet, peserta dance, maupun suporter.
"Anak-anak di DBL adalah generasi yang sangat aktif. Mereka berlatih keras di lapangan, menyiapkan penampilan terbaik di atas panggung, hingga memberikan dukungan penuh dari tribun. Dalam aktivitas seperti itu, menjaga hidrasi menjadi hal yang penting," ujarnya.
DBL Dance sendiri berkembang menjadi salah satu kompetisi dance pelajar terbesar di Asia Tenggara dengan melibatkan lebih dari 10 ribu peserta setiap musim.
Alumni DBL Dance, Valencia Stephanie Hadasaah, mengatakan pengalaman mengikuti kompetisi tersebut memberikan banyak pelajaran di luar aspek kompetisi.
"Selain berkompetisi, kami juga mendapatkan banyak pengalaman berharga dan bertemu teman-teman baru dari berbagai sekolah," katanya.
Sementara itu, peserta DBL Dance dari SMA Santa Theresia Jakarta, Nichola Jonathan Tjahjamulia, mengaku tengah mempersiapkan diri menghadapi musim baru.
"Atmosfer kompetisinya luar biasa dan membuat kami semakin termotivasi untuk mempersiapkan penampilan terbaik melalui latihan yang konsisten," ujarnya.
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