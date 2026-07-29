Indonesia Jetsports Grand Prix (IGP) 2026 Jadi Pemikat Pebalap Belia dan Kembalikan Populerkan Jetski

JawaPos.com - Indonesia International Jetsports Grand Prix (IGP) 2026 akan diselenggarakan pada 2–6 Desember 2026 di Jetski Academy Indonesia, Ancol, Jakarta Utara. Kompetisi itu awalnya dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus ini dengan nama Indonesia Internasional Jetsport World Series 2026.

Sebanyak kurang lebih ada 40-an negara dan 300-an peserta akan datang ke acara ini. Dengan jumlah peserta sebanyak itu diharapkan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor seperti pariwisata nasional, perhotelan dan industri hospitality, restoran dan kuliner, transportasi, UMKM dan ekonomi kreatif, industri olahraga, serta promosi investasi serta citra Indonesia di tingkat internasional.

Melalui penyelenggaraan kejuaraan ini, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah kompetisi olahraga dunia, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan sport tourism di Asia.

Penyelenggaraan ini juga sekaligus sebagai bagian dari komitmen IJBA untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat olahraga jetsports internasional di kawasan Asia-Pasifik serta menandai dimulainya babak baru dalam pengembangan olahraga jetsports di Indonesia.

Ajang ini juga menjadi kesempatan emas untuk pemikat pebalap-pebalap belia nasional sehingga mereka bisa tertarik untuk terjun ke dunia jetski dan berbicara di level dunia.

Ketua Umum Indonesia Jetsports Boating Association (IJBA) Syaiful Sutan Aswar menyatakan, untuk menjadi atlet jetski profesional memang membutuhkan jalan panjang. Sehingga acara ini bisa dipakai untuk menggaet potensi-potensi Indonesia yang tertarik terlebih dahulu.

”Itu harapan saya karena saya tahu itu tidak akan mudah. Proses itu tidak sebentar, tetapi membutuhkan puluhan tahun,” kata Syaiful di Jakarta.

Dua pebalap jetski Indonesia yang dipastikan ikut serta dalam ajang ini adalah Aero Sutan Aswar dan Asqa Sutan Aswar. Kedua nama tersebut merupakan putra kandung Syaiful.