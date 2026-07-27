EA Sports FC 27 Jual Edisi Termahal Sepanjang Sejarah, Rilis 25 September 2026

EA Sports FC 27. (Dok. EA)
JawaPos.com - Electronic Arts (EA) resmi memperkenalkan EA Sports FC 27 dengan membawa berbagai pembaruan besar. Namun, alih-alih hanya menjadi perbincangan karena fitur barunya, perhatian para penggemar justru tertuju pada harga Ultimate Plus Edition yang mencapai USD 149,99 atau sekitar Rp 2,4 juta, menjadikannya edisi termahal sepanjang sejarah franchise EA Sports FC.
Harga tersebut memicu perdebatan di kalangan komunitas. Banyak pemain mempertanyakan apakah berbagai bonus eksklusif yang ditawarkan sepadan dengan banderol yang jauh lebih tinggi dibandingkan edisi sebelumnya.
EA Sports FC 27 dijadwalkan meluncur secara global pada 25 September 2026 untuk PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, serta Amazon Luna. Sementara itu, pembeli Ultimate Edition dan Ultimate Plus Edition akan mendapatkan akses lebih awal mulai 18 September 2026.
Meski harga menjadi sorotan utama, EA tetap menghadirkan sejumlah inovasi pada seri terbaru ini. Salah satu yang paling mencolok adalah The Grounds, sebuah hub sosial bergaya dunia terbuka yang memungkinkan pemain berkumpul, mengobrol, mengustomisasi avatar, bermain Kickabouts, hingga mengakses mode Clubs dalam satu area yang saling terhubung.
Berbeda dari menu tradisional pada seri sebelumnya, The Grounds dirancang untuk membuat pengalaman bermain terasa lebih sosial. Namun, fitur tersebut hanya tersedia di PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, dan PC, sehingga pengguna PlayStation 4 maupun Xbox One tidak dapat menikmatinya.
EA juga menyempurnakan berbagai aspek gameplay berdasarkan masukan komunitas. Pembaruan mencakup sistem tendangan sudut yang lebih dinamis, peningkatan kecerdasan pemain saat menyerang, hingga mekanisme bertahan yang memberikan kontrol lebih besar kepada pemain.
Pada Manager Career, sistem transfer pemain kini dibuat lebih realistis agar proses negosiasi dan aktivitas bursa transfer terasa lebih hidup sepanjang musim. Sementara di Ultimate Team, EA memperkenalkan fitur FUT Gallery yang memungkinkan pemain mengoleksi, memamerkan, sekaligus mengembangkan koleksi Player Item untuk memperoleh berbagai hadiah tambahan.
Selain itu, EA Sports FC 27 menghadirkan lebih dari 21.000 pemain, 800 klub dan tim nasional, serta lisensi baru untuk klub Brasil Bahia dan Botafogo. Deretan ICON baru juga ikut meramaikan game, di antaranya Sergio Agüero, Raphaël Varane, Pepe, dan David Silva. Adapun sampul Ultimate Plus Edition menampilkan Kylian Mbappé dan Jude Bellingham.
EA Sports FC 27 tersedia dalam tiga pilihan edisi. Standard Edition dijual seharga USD 69,99, Ultimate Edition dibanderol USD 99,99, sedangkan Ultimate Plus Edition dipasarkan dengan harga USD 149,99 atau sekitar Rp2,4 juta.
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