Rudal Jelajah Iran Dilaporkan Hantam Infrastruktur Data Amazon di Bahrain

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menghancurkan infrastruktur pusat data milik perusahaan teknologi Amazon di Bahrain dalam serangan rudal jelajah yang dilancarkan pada Selasa (21/7) waktu setempat.

Selain itu, Iran juga mengaku menyerang sistem pertahanan udara dan instalasi radar Amerika Serikat (AS) yang berada di wilayah Bahrain.

Hingga berita ini ditulis, pemerintah Bahrain, otoritas Amerika Serikat, maupun Amazon belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut. Belum ada pula verifikasi independen yang memastikan tingkat kerusakan atau dampak dari serangan yang diklaim Iran.

Klaim itu muncul ketika konflik militer langsung antara Iran dan Amerika Serikat memasuki hari ke-10, di tengah berbagai upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah.

Iran Klaim Sasar Pusat Data Amazon dan Sistem Pertahanan AS Dalam pernyataan yang dirilis kantor hubungan masyarakat IRGC, Pasukan Dirgantara Garda Revolusi mengaku menggunakan sejumlah rudal jelajah untuk menyerang fasilitas yang disebut sebagai infrastruktur data pusat Amazon di Bahrain.

IRGC juga menyatakan serangan turut menyasar sistem pertahanan udara Amerika Serikat serta instalasi radar yang berada di kawasan Muharraq dan Riffa, Bahrain, demikian dikutip via Euronews.

Namun hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak berwenang Bahrain maupun militer AS mengenai klaim tersebut.

Iran Sebut Serangan sebagai Balasan atas Aksi Militer AS Dalam pernyataan yang sama, IRGC menegaskan operasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai 'agresi militer AS kemarin terhadap fasilitas sipil yang masih dalam tahap pembangunan di Darkhovin'.