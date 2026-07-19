Dari Juara EPA ke Tim Utama, Muhamad Hafizh Rizkianur Resmi Perpanjang Kontrak Bersama Persija

JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan masa depan salah satu talenta mudanya tetap berada di ibu kota. Kiper muda Muhamad Hafizh Rizkianur resmi menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi tiga tahun yang akan membuatnya berseragam Macan Kemayoran hingga Juni 2029.

Keputusan tersebut menjadi bentuk kepercayaan manajemen terhadap perkembangan Hafizh Rizkianur yang dinilai terus menunjukkan kemajuan sejak menimba ilmu di akademi hingga menembus skuad utama Persija.

Nama Muhamad Hafizh Rizkianur mulai mendapat perhatian setelah menjadi bagian penting dari keberhasilan Persija U-20 menjuarai Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026. Penampilan konsisten bersama tim muda membuka jalan untuk mendapatkan kesempatan promosi ke tim senior.

Kesempatan itu pun datang pada musim ini ketika Hafizh menjalani debut di ajang Super League saat Persija menghadapi Semen Padang. Penampilan perdananya berjalan manis setelah sukses menjaga gawang Macan Kemayoran tidak kebobolan dan mencatatkan clean sheet.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan, perpanjangan kontrak ini merupakan bagian dari komitmen klub dalam memberikan ruang bagi pemain muda hasil binaan akademi. Hafizh telah memperlihatkan perkembangan yang positif dari level EPA hingga mampu tampil bersama tim utama.

Debut yang diwarnai clean sheet juga menjadi bukti bahwa sang penjaga gawang memiliki potensi besar untuk berkembang di level profesional. Prapanca berharap kontrak baru tersebut menjadi motivasi bagi Hafizh untuk terus meningkatkan kualitas permainan, menjaga konsistensi, serta memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh tim pelatih.

Persija sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu klub yang konsisten mengembangkan pemain muda. Akademi Macan Kemayoran rutin melahirkan talenta yang diproyeksikan menjadi bagian penting tim utama sekaligus berpeluang memperkuat Tim Nasional Indonesia di masa depan.

Sementara itu, Hafizh mengaku sangat bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan Persija. Baginya, memperpanjang kontrak bersama klub yang berasal dari kota kelahirannya memiliki arti yang sangat istimewa.