Jadi Ruang Kolaborasi, PLN Electric Run Targetkan 8.000 Pelari

JawaPos.com - PT PLN (Persero) siap menggelar PLN Electric Run 2026 sebagai ajang lari yang mengusung semangat hidup sehat sekaligus kampanye transisi energi. Mengangkat tema "Powering Our Green Future" pada tahun keempat penyelenggaraan, PLN membuka slot bagi 8.000 pelari untuk kategori 5K, 10K, dan Half Marathon yang akan digelar pada 8 November 2026 di kawasan ICE BSD, Tangerang.

Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto dalam agenda Launching dan Press Conference PLN Electric Run 2026 di Jakarta pada Jumat (24/7) mengatakan, event lari tahunan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam perjalanan transisi energi nasional.

"Transisi energi tidak dapat dilakukan oleh PLN sendirian. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas hingga masyarakat. Karena itu, PLN Electric Run kami hadirkan sebagai ruang kolaborasi agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam perjalanan menuju energi bersih melalui langkah sederhana, yaitu berlari bersama," ujar Yusuf Didi.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy menyampaikan, gelaran ini menjadi representasi konsistensi PLN dalam mengampanyekan gaya hidup rendah emisi sebagai bagian dari target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Selama empat tahun berturut-turut, lanjut Fahrur Rozy, PLN konsisten mengajak masyarakat menjadi bagian dari transisi energi. Menurutnya, komitmen menuju NZE pada tahun 2060 tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur energi bersih, tetapi juga melalui gerakan sederhana yang melibatkan masyarakat.

"Berlari membuat kita lebih sehat sekaligus berkontribusi mengurangi emisi. Inilah wujud nyata bagaimana sustainability dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama," ucapnya.

Dirinya menjelaskan, dampak positif dari kegiatan kompetisi lari tahunan ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada penyelenggaraan pertama, ajang ini berhasil berkontribusi terhadap penekanan emisi sebesar 11.880 kilogram (kg) CO₂, kemudian meningkat menjadi 14.363 kg CO₂ pada tahun kedua, dan 21.812 kg CO₂ pada tahun ketiga.

"Dengan target 8.000 peserta pada tahun ini, kami memperkirakan kontribusi pengurangan emisi akan mencapai sekitar 24.780 kilogram CO₂. Namun, dampak PLN Electric Run tidak berhenti pada aspek lingkungannya saja,” ujar Fahrur Rozy.

Bukan hanya itu, pada ajang kali ini, PLN kembali berkolaborasi dengan Rekosistem, PLN Electric Run sustainable partner dalam aktivasi, pemilahan dan pengolahan sampah sejak kegiatan launching hingga setelah event selesai guna memberikan dampak terukur bagi lingkungan. PLN juga akan menghadirkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk pemberian kendaraan listrik kepada perempuan inspiratif serta berbagai doorprize kendaraan listrik dan elektrifikasi rumah tangga dalam mendukung gaya hidup hijau.