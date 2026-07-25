Langkah Rifqi Fitriadi/Francis Casey Alcantara Terhenti di Semifinal M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026

Pasangan Muhamad Rifqi Fitriadi/Francis Casey Alcantara takluk dari Alexander Chang/Tanapat Nirundorn di semifinal M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Harapan tuan rumah menempatkan wakilnya ke partai puncak M-15 seri pertama M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, harus sirna. Pasangan Muhamad Rifqi Fitriadi/Francis Casey Alcantara ditundukkan Alexander Chang/Tanapat Nirundorn di semifinal.
Berlaga di lapangan A Nusa Dua Bali Rifqi Fitriadi yang berpasangan dengan pemain Filipina, belum mampu meredam kuatnya serangan dan kokohnya pertahanan ganda Amerika Serikat dan Thailand.
Kalah 2-6 di set pertama, permainan si Tole dan Ninoy yang menjadi sapaan akrab dari kedua pemain tersebut sebenarnya membaik, dimana laga berlangsung cukup alot hingga angka sama kuat 6-6 dan harus dituntaskan dengan tiebreak.
Servis yang selalu menjadi modal Alexander Chang serta cegatan voli di depan net dari Tanapat Nirundorn, akhirnya menjadi kunci kemenangan pasangan gado-gado Amerika Thiland ini untuk mengunci laga dengan kemenangan 7-6 tiebreak 3 dan berhak melaju ke final.
Menanggapi kekalahannya tersebut M. Rifqi Fitriadi dan Francis Alcantara mengakui bahwa serangan dan solidnya pertahanan yang disajikan Alex maupun Tanapat begitu bagus, terutama di set pertama. Meskipun berupaya merespon dengan cukup baik di set berikutnya, namun hal tersebut belum cukup untuk memenangi pertandingan hari ini.
Selanjutnya pada laga final ganda putra besok Alexander Chang/Tanapat Nirundorn akan bertemu unggulan pertama dari Jepang, Hikaru Shiraishi/Taisei Ichikawa setelah unggul 6-4 6-4 dari wakil Australia Stefan Storch/Jack Bruce Smith.
Sementara itu di bagian tunggal putra, unggulan pertama Sanhui Shin dari Korea Selatan akhirnya harus tumbang. Dia dipaksa menelan kekalahan dari Alexander Chang dengan dua set langsung dalam tempo 55 menit.
Tampil menggebrak melalui servis keras yang menjadi senjatanya andalannya petenis kidal Amerika Serikat ini tampil begitu dominan untuk unggul 6-4 6-2, sekaligus memastikan langkahnya maju ke semifinal.
Selanjutnya pemain Amerika Seringkat berperingkat 1.314 ini dibabak 4 besar akan menantang wakil Thailand Thanapat Boosarawongse, usai menang rubber dari Sam Ryan Ziegann 5-7, 6-3 dan 6-3.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS