Kimi Antonelli Perlebar Keunggulan Klasemen Setelah Menjuarai F1 Belgia 2026

Kimi Antonelli (Bein Sports)
JawaPos.com – Kimi Antonelli meraih kemenangan keenamnya pada ajang Formula Satu musim ini setelah menjuarai Grand Prix Belgia.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Pembalap Mercedes tersebut memanfaatkan tersingkirnya rekan setimnya, George Russell, pada lap pertama akibat insiden balapan.
Hasil tersebut semakin memperkokoh posisi Antonelli di puncak klasemen sementara kejuaraan pembalap.
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Antonelli memulai balapan dari posisi terdepan, tetapi sempat kehilangan keunggulan setelah disalip Charles Leclerc.
Pembalap asal Italia itu mampu bangkit dengan memanfaatkan periode safety car virtual untuk kembali merebut posisi pertama. Ia kemudian mempertahankan keunggulan hingga garis finis dan mengakhiri puasa kemenangan sejak Grand Prix Monako pada awal Juni.
Sementara itu, George Russell gagal menyelesaikan balapan setelah terlibat tabrakan dengan Lewis Hamilton pada lap pembuka.
Insiden tersebut membuat Russell kehilangan peluang meraih poin sekaligus memperlebar selisihnya dengan Antonelli di klasemen pembalap. Berkat kemenangan ini, Antonelli kini unggul 45 poin di puncak klasemen sementara.
Max Verstappen menuntaskan balapan di posisi ketiga, sedangkan Hamilton finis di urutan keempat meski sempat menjalani investigasi pascabalapan. Red Bull juga mencatatkan podium ke-300 dalam sejarah tim melalui hasil yang diraih Verstappen.
Di sisi lain, kemenangan Antonelli menjadi penegas konsistensinya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih gelar juara dunia musim ini.
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